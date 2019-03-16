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柔道／俄羅斯葉卡捷琳堡大滿貫賽 連珍羚獲銀牌

2019-03-16 00:49中央社 台北15日電

台灣柔道女將連珍羚。 圖／聯合報系資料照片
台灣柔道女將連珍羚。 圖／聯合報系資料照片
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亞運柔道銅牌女將連珍羚，今晚在奧運積分賽的俄羅斯葉卡捷琳堡大滿貫賽女子57公斤量級決賽，比賽還剩1分11秒時被加拿大選手壓制落敗，連兩年在葉卡捷琳堡拿下銀牌。

連珍羚上週才在摩洛哥的馬拉喀什大獎賽奪金，本週轉戰俄羅斯的葉卡捷琳堡大滿貫賽，這站屬IJF（國際柔道聯盟）世界巡迴賽第3級賽事，金牌可取得奧運積分1800分，銀牌則有1260分。

連珍羚去年就在葉卡捷琳堡大滿貫賽奪銀，而她生涯則曾在2017年亞塞拜然的巴庫站拿下大滿貫級金牌。

連珍羚首輪輪空，16強僅用1分01秒，就靠著得意技三角鎖壓制蒙古對手，輕鬆拿下1勝晉級，接著8強再扳倒地主選手狄茲賈洛絲（Diana Dzhigaros），順利摘下4強門票。

關鍵4強賽，連珍羚和日本名將舟久保遙香對決，兩人正規賽4分鐘不分勝負，所幸連珍羚在最後的黃金得分延長賽（過去俗稱驟死賽）靠著反摔驚險過關，連兩站闖進金牌賽。

連珍羚決賽對手是世界排名第5的加拿大日本混血女將出口克里絲塔（Christa Deguchi），對手也是去年世界錦標賽銅牌得主。

比賽剛開始雙方一路糾纏，連珍羚在比賽中段被對手逮到機會利用寢技壓制，連珍羚雖多次嘗試掙脫，可惜沒能成功，最終出口克里絲塔靠著壓制拿下勝利，連珍羚則是連兩年在葉卡捷琳堡銀恨。

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