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體操／李智凱抱病硬撐落馬 巴庫站鞍馬未進決賽

2019-03-15 21:15中央社 台北15日電

台灣「鞍馬王子」李智凱。 歐新社
台灣「鞍馬王子」李智凱。 歐新社
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才剛抵達亞塞拜然，台灣「鞍馬王子」李智凱就罹患感冒發燒，賽前教練雖希望他退賽，不過他仍決定抱病上場，最後僅繳出11.533分，無緣晉級8強的最後決賽。

體操奧運積分賽巴庫站，今天在亞塞拜然站進行鞍馬等項目資格賽，在奧運積分賽前兩站德國、墨爾本都摘下鞍馬金牌的李智凱，今天若能挺進決賽，將有機會挑戰奧運積分賽第3金，進軍2020東京奧運將更篤定。

沒想到李智凱今天卻在資格賽爆冷落馬，教練林育信坦言：「李智凱到現在還在發燒，身體完全沒力，動作根本做不完。」

林育信表示，亞塞拜然室外溫度只有攝氏4度至6度之間，室內則有20幾度，室內、室外溫差太大，導致李智凱一到就感冒，「我們有帶他去看醫師，卻不敢亂吃藥，只能靠他自己免疫力克服。」

由於感冒發燒，李智凱賽前完全無法下場練習，林育信雖勸愛徒退賽，不過李智凱仍想下場試試看，林育信說：「他的身體完全使不上力，比賽時失敗兩次，不然他的成績怎麼可能這麼差。」

林育信強調，這一站李智凱在資格賽就被淘汰，也給了他們一個教訓，未來賽前的準備要更充分，而師徒倆預計將在18日飛往卡達，參加下一場奧運積分賽，「希望到時候李智凱的病情已經痊癒，如果他能在卡達奪金，我們就可以專心備戰世界錦標賽。」

李智凱
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