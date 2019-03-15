印地安泉網賽／單打失利不影響 約克維奇盡情享受雙打

2019-03-15 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）。 歐新社 分享 facebook

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）雖在印地安泉名人賽，男單爆冷敗給德國老將科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber）止步16強，不過他與義大利搭擋佛格尼尼（Fabio Fognini）在男雙一路過關斬將，挺進最後四強，賽後球王坦言自己狀態未達最佳，不過現在的他十分享受在雙打賽場上的體驗。

談到自己在男單賽場中的失利，約克維奇不認為科許瑞柏是爆冷擊敗了他，反而給予對手很高的評價，「科許瑞柏是名很有經驗的選手，他也不會因為在大場面比賽而發揮失常，這麼多年來他已經向我們證明他是具備擊敗頂尖選手的能力，所以我輸掉這場比賽不是什麼出乎意料的事，當他有著好狀態他可以擊敗任何選手。」

雖然此站單打失利，約克維奇與搭檔佛格尼尼一路挺進，目前已闖進四強，「我很享受雙打比賽，我一年中也沒有幾次機會可以打雙打，我很享受與佛格尼尼一起搭檔，他也是個很有趣的人。」

同時約克維奇也很開心看到雙打比賽在近期受到更廣泛的關注，「過去六、七年時間裡，雙打受到更多認可，這是正面、積極的，賽事也對雙打選手有了更多尊重，並鼓勵更多單打好手參與雙打，這是好事。」

約克維奇繼續說道，「對我而言，當我決定要出征雙打，就會盡量戰到最後一刻，單打賽場上的事不會影響到雙打表現，這是我一直以來的心態，也是我對於這項運動的尊重。」