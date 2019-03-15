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田徑／亞青少男子三級跳再摘金 中華隊單日雙金

2019-03-15 17:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

錦和高中盛尹辰在男子三級跳以15公尺15成績拿下金牌。圖／中華田協提供
錦和高中盛尹辰在男子三級跳以15公尺15成績拿下金牌。圖／中華田協提供
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第三屆亞洲青少年田徑錦標賽今天起至17日在香港將軍澳舉行，我國繼女子鏈球洪吉嫻拿下金牌後，男子三級跳遠盛尹辰也以創個人最佳的15公尺15佳績拿下金牌，為代表隊在首日賽事進帳雙金。

這次亞青少賽我國代表隊共派出30名選手參賽，並訂下5金5銀4銅的目標，在首日賽事中，雖然原先被預估有奪牌希望的女子5000公尺競走，在傳統強國大陸的優異表現下無緣奪牌。

不過女子鏈球洪吉嫻以62公尺80成績為我國摘下第一面金牌後，下午男子三級跳盛尹辰也傳來奪金佳績，他在前三跳最佳跳出14公尺94成績後一度暫居第二名，後三跳則是與大陸和印度選手互相拉鋸，最終他頂住壓力在最後一跳跳出15公尺15的個人最佳成績，逆轉拿下金牌，同時也是我國代表隊的第二面金牌。

盛尹辰賽後表示，最後一跳很緊張，要不是中華隊在觀眾席上如雷貫耳的加油聲振奮他挺住壓力，可能無法有超水準的演出。謝謝錦和高中體育團隊及運動防護員強而有力的支持，讓他可以全心全意的投入訓練；也要感謝新北市體育會及田徑委員會，若不是上端整合資源給予選手及教練優質的訓練環境與照顧，他無法獨自走到這一步。最後要大大的感謝徐子茜教練，當初的決定很像一場賭注，謝謝教練願意挺著風險給我建議，更實際陪我走過每一段艱苦的訓練，『我做到了！』，謝謝您，我愛妳。

徐子茜教練賽後泛著淚光說，第一次當選國家教練，要把一個全中運跳高金牌變成三級跳選手，內心壓力不小：「尹辰是一個聰穎、協調、心理素質好的選手，之所以會建議他轉項三級跳，在於將他定位為國際級選手，非全國級好手，身高僅有178公分能拿到全中運金牌固然有其可取之處，但未來的發展性還是會因為身高的關係有所限制，轉換跑道除了可以巧妙運用過往跳高訓練的所累積的彈性爆發，更可搭配尹辰本身具備的優異速度及穩定性，一定能在三級跳項目中找到自己更好的定位，經過此次國際賽更相信我們的決定是對的。」

全中運田徑中華隊
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