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環台賽／馮俊凱、杜志濠領銜 中華隊放眼前6名

2019-03-15 16:58聯合報 記者劉肇育╱即時報導

環台賽中華隊放眼總成績前六名。記者劉肇育／攝影
環台賽中華隊放眼總成績前六名。記者劉肇育／攝影
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體育署與中華自由車協會今天聯合舉辦「精彩賽事．輪動台灣」2019夯運動in Taiwan啟動儀式暨國際自由車環台賽賽前記者會，今年我國共派出馮俊凱、杜志濠、彭源堂、盧紹軒、王景徽、吳之皓參賽，教練謝世平表示，將放眼總成績前6名的目標。

今年環台賽將於17日至21日鳴槍競輪，分別為台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站與屏東縣站，共有來自全球20支勁旅，超過200位菁英好手角逐冠軍黃衫，而我國也將由一哥馮俊凱領軍，搭配上杜志濠等好手迎戰。

中華隊教練謝世平表示，今年環台賽把所有國內最佳選手都徵召回來，包括馮俊凱與杜志濠兩名身在職業車隊的好手，每一站也都將賦予選手不同任務，「前兩站會由杜志濠與彭源堂主攻，阿凱適時進攻輔助，第三、四站則由阿凱和盧紹軒主攻，最後一戰則是讓年輕的王景徽嘗試，目標是總成績在至少6名以內。」

目前效力巴林美利達車隊的馮俊凱則表示，對於今年陣容感到更有信心，「我認為這個組合會比去年更好，至於個人表現方面，希望不要錯過任何機會，在好的位置奪得分數，單站排名也希望能比去年更好。」

杜志濠對於首度參加環台賽則表示繼興奮又新鮮，「我個人狀況感覺是愈來愈好，甚至可以說是騎車以來最好的狀態，我會盡全力爭取個人最佳成績。」

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