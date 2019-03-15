走進國訓中心新宿舍樣品屋 選手驚呼：很有飯店的Fu

2019-03-15 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國家運動訓練中心今天舉行「宿舍、器材及監控中心新建工程」上梁祈福典禮，會後來賓與教練、選手們一起參觀宿舍樣品屋，新穎明亮的環境設施，讓大家欣喜的說：「好像住在飯店耶！」更加期待明年2月竣工入住。

教育部長潘文忠表示，2018年雅加達巨港亞運中，許多台灣選手奪牌的瞬間至今仍讓人振奮感動，蔡總統甚至指派兩架F-16戰機迎接亞運英雄歸國，代表全體國民對教練及選手們最大的肯定。總統及行政院長對於即將到來的2020年東京奧運，也展現高度的關注與期待。今年是備戰2020年東京奧運關鍵的1年，為給予教練及運動員更好的訓練環境、舒適的居住品質，許多設備及建設都在陸續更新建造中。

國家運動訓練中心「宿舍、器材及監控中心新建工程」，總工程經費14億元。住宿空間包含選手宿舍254間、教練宿舍145間，可提供508位選手、145位教練同時進駐。1樓及2樓餐廳可提供教練及選手近500人同時用餐，3樓則規劃為教練及選手休閒娛樂空間。

國訓中心董事長林騰蛟表示，宿舍興建工程即將如期如質完工，選手及教練飲食安全有專責團隊嚴格把關，營養教育也併進；訓練場上有專業的運科及醫療團隊及新穎儀器設備支援；教育層面，除既有的課業輔導，也強化選手們的第二專長、雙語技能及職涯探索等，顯現出國家對於運動員的用心。