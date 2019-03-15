東奧／涉行賄疑雲 日本奧會主席恐卸任

2019-03-15 15:17 中央社 東京15日綜合外電報導



竹田恒和。 路透 分享 facebook 日媒報導，遭法國司法單位指控涉申奧行賄的日本奧林匹克委員會（JOC）主席竹田恒和，預料將很難避免因此事卸下主席職務。

法國媒體日前報導，法國司法單位懷疑71歲的竹田2013年在申辦2020年東京奧運時，行賄與國際田徑總會前主席兒子有關的公司。法國之所以展開調查，是因賄款極有可能經由法國洗錢。

日本朝日新聞報導，幾位相關人士指出，竹田大概很難避免卸下主席職務。受到行賄疑雲影響，東京奧運組織委員會與日本奧會的相關人士都升高質疑的聲浪。

出身舊皇族的竹田，有在馬術競技項目出賽奧運的經歷，2001年就任日本奧會主席，現在是他的第10任任期；他在2013年9月擔任申奧委員會的理事長，並成功申奧，現在也擔任東奧組委會副主席。

日本奧會主席將於6月改選，過去認為到2020年東京奧運舉辦前應維持「竹田體制」，所以有意讓竹田續任主席。

日本經濟新聞報導，日本奧會內規規定，要擔任主席必須「就任時未滿70歲」，而竹田已71歲，之前為了讓竹田續任，還在研究修改相關內規。

不過，行賄疑雲爆發後，竹田雖在1月舉行記者會說明，但7分鐘的記者會完全自述，沒有接受在場記者任何提問，這樣的態度招致輿論反彈。

來自東奧組委會相關人士質疑竹田「有損東京奧運形象」的聲音，是愈來愈多。

竹田因為行賄疑雲取消海外出差行程，也開始影響行使職務，甚至缺席在曼谷舉行的亞洲奧運評議會。竹田之所以不想離開日本，主要考量可能是法國司法單位在日本沒有搜查權，竹田若前往國外就有被逮的可能。

相關人士說，國際奧會也有要求竹田早日卸下主席職務的動作。