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田徑／亞青少傳捷報 洪吉嫻比下陸女將奪首金

2019-03-15 13:20聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽今天起展開一連三天的賽事，首日賽場上台灣鏈球小將洪吉嫻就以62公尺80成績為我國摘下第一面金牌，為中華隊後續賽事拉開漂亮序幕。

亞青少田徑錦標賽此次共有31個國家436位選手參賽，我國則派出30名田徑小將參賽。首日賽事陰雨不定，加上天氣偏冷，場地溼滑，嚴重影響選手表現。

原先擔心會沒有手感的洪吉嫻在第一擲就投出61公尺95，順利取得第一輪首位之外，也打破台灣U18鏈球記錄61公尺16；第二輪開始天氣驟變，磅礡大雨直下，其他選手表現失常唯獨洪吉嫻一枝獨秀，在第三擲更一舉擲出62公尺80，大破個人最佳並拉開與其他選手的差距。

後三擲洪吉嫻穩定發揮均有60公尺左右的成績，雖然他國選手成績在後三擲有小幅度上揚，但與洪吉嫻最佳的62公尺80仍有段不小的差距，最後她就以此佳績幫助中華隊奪下此賽會首金，並將自己的名寫在台灣U18女子鏈球記錄裡。

練田徑達五年時間、目前就讀北科復工二年級的洪吉嫻，生涯第二次入選國手就替台灣摘下金牌，洪吉嫻開心的表示感謝所有幫助她的人，給予她醫療、訓練等資源。

洪吉嫻的爸爸、同時也是前全國標槍紀錄保持人洪寶全，目前也是她的教練，賽前其實就預估女兒能夠丟出63公尺的成績，有望拿下前兩名，他表示，接下來就是繼續穩定訓練，讓高峰維持到全中運，再作下一個階段的規劃。

我國鏈球小將洪吉嫻（中）奪金。圖／中華田徑協會提供
我國鏈球小將洪吉嫻（中）奪金。圖／中華田徑協會提供
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我國鏈球小將洪吉嫻（中）奪金。圖／中華田徑協會提供
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田徑中華隊全中運
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