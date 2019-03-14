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印地安泉網賽／最強情侶檔 孟非斯、史維托莉娜晉級

2019-03-14 23:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年澳網公開交往後，網壇情侶檔孟非斯和史維托莉娜就不吝嗇在社群平台「放閃」，今天兩人更在印地安泉網賽前後出賽，且同日迎接勝利，成為今天賽事浪漫的場邊插曲。

網壇情侶檔今天賽程都安排在第一球場，較晚出賽的法國「跳跳人」孟非斯雖無法坐在場邊觀眾席，仍在社群平台放上在休息室觀賞女友比賽的畫面；兩人合創的Instagrm帳號「G.E.M.S」在雙方晉級後更放上臉貼臉合照，大方秀恩愛。

排女單第六種子的史維托莉娜，今天歷經三盤大戰以四比六、六比四、六比四擊退十九歲的捷克黑馬萬卓索娃、拿到四強門票；這是史維托莉娜連兩場打到決勝盤才出線，前一輪她和澳洲芭蒂打出今年WTA女網的最長一戰，苦戰三小時又十二分鐘的隔天又打了兩小時又十一分鐘。

「身體的感覺是有些痠痛，這很正常，但最後我是很開心的，我有針對體能加強，這兩場辛苦戰役仍能保持強壯。」史維托莉娜還得到一天休息，後天才要和爆冷擊敗西班牙前球后蒙奎露扎的加拿大十八歲新星安德里斯庫搶決賽門票。

接棒上陣的孟非斯，昨天只花五十七分鐘就以六○、六比二拍下德國老將科許瑞柏，和「瑞士特快車」費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾都站上八強。

這對網壇金童玉女還聯手做公益，史維托莉娜上月在多哈受訪曾提到，她和孟非斯決定，兩站賽事中只要各擊出一次「愛司」，就捐出一百美元做善款。

納達爾澳網
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