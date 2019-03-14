田徑／亞青少賽明天香港登場 楊睿萱有望挑戰雙金

2019-03-14 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



楊睿萱被看好有機會挑戰雙金成績。 圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽將於明天在香港登場，我國代表隊好手在日前前往深圳進行移訓後，目前已在香港匯合進行最後備戰，總教練邱為榮指出，今年賽事代表隊設定了5金5銀4銅的目標，其中將在女子400公尺與400公尺跨欄出賽的楊睿萱被看好有機會挑戰雙金成績。

上屆亞青少賽我國以6金7銀2銅的佳績位居亞洲第二，僅次於中國大陸，本屆在香港舉行的賽事我國再派出30名選手參賽，在競爭可能比上屆更加激烈的情況下，代表隊也設下了5金5銀4銅的目標。

其中國三就在全運會拿下金牌的楊睿萱，去年在歷經青年奧運會洗禮後，今年展現更佳成熟的表現，邱為榮就評估，楊睿萱將有機會挑戰女子400公尺與400公尺跨欄雙金，許嘉恩也有在女子400公尺奪牌的潛力，至於男子短跑部分，過去有「最快國中生」稱號的王彥和，則是有機會在男子100公尺項目搶下獎牌。

其他重點奪牌項目還包括女子鏈球、女子5000公尺競走、男子1萬公尺競走、男子混合運動、男子三級跳遠、男子撐竿跳、男子跳高等。

邱為榮表示，我國上屆在團體總成績部分僅次於大陸，不過今年南韓代表隊共派出60名選手參賽，且提前8天就到香港備戰、來勢洶洶，加上實力同樣不差的日本，今年整體競爭程度將會比上屆更高。