青年盃／楊俊瀚、陳傑小試身手 輕鬆晉級決賽

2019-03-14 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



剛從美國移訓返台的楊俊瀚，則是在男子200公尺決賽以21秒06成績打破大會紀錄，順利晉級決賽。 中央社 分享 facebook

我國田徑好手陳傑與楊俊瀚今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽登場，其中在男子400公尺跨欄預賽登場的陳傑跑出51秒06的分組第一名成績，而日前剛從美國移訓返台的楊俊瀚，則是在男子200公尺決賽以21秒06成績打破大會紀錄，兩人都晉級到明天上午的決賽賽程。

陳傑與楊俊瀚目前都在為了4月中的多哈亞錦賽備戰，其中陳傑上月在港都盃跑出50秒的佳績後，今天預賽小試身手以51秒06的分組第一名成績再度晉級決賽，而國家田徑隊總教練孫念祖也表示，近來陳傑正在進行欄間步數的調整，希望能在亞錦賽前調整出最好狀態。

至於去年雅加達亞運會後就赴美尋找訓練基地的楊俊瀚，在日前剛結束在美國的訓練後，目前已經回到國訓中心，並且依照在美國的訓練計畫進行調製，而今天的青年盃也是他今年在國內的首場賽事，最終他在男子200公尺預賽跑出破大會紀錄的21秒06佳績，輕鬆晉級明天10點45分的決賽。

對於今天出賽引發場邊選手與觀眾的圍觀，楊俊瀚賽後表示，許久沒有在國內與青年盃比賽，讓他有點緊張，在談到國際田總日前公布的東京奧運參賽標準時，他則說：「跟以往不太一樣，以前會覺得自己還不到可以比奧運資格，現在雖然提高標準，但覺得自己有能力能夠去達成目標，不過就是先把自己的狀況調整到亞運或是世大運，再去挑戰奧運標準。」