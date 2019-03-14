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東奧／羽球、跆拳道場館遠 考察團21日赴日尋據點

2019-03-14 17:12聯合報 記者劉肇育╱即時報導

體育署、中華奧會與國訓中心組成的「後勤支援考察團」將於21日至27日啟程前往東京...
體育署、中華奧會與國訓中心組成的「後勤支援考察團」將於21日至27日啟程前往東京考察。記者劉肇育／攝影
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為了備戰2020年東京奧運，體育署、中華奧會與國訓中心組成「後勤支援考察團」，將於21日至27日啟程前往東京針對距離選手村較遠的幾個比賽場地進行考察，包括羽球跆拳道、射擊與高爾夫，希望在了解當地環境與交通、住宿條件後，提供選手最大協助。

東京奧運距今倒數498天，我國目前為止雖然僅有在射擊運動取得兩張參賽門票，不過截至明年六月最後一項高爾夫球參賽名單出爐前，我國預計將會在多個運動項目取得參賽資格。

而為了在賽事期間提供選手最大後勤支援，並減少選手在移動過程中的消耗，第一梯「後勤支援考察團」將於21日至27日前往東京，搜集競賽及移地訓練相關資訊，第二梯次的「競賽場館考察團」則將在10月出發，屆時將以各培訓隊教練為主，進行競賽資訊的蒐整。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，第一梯次的考察團將前往距離選手村較遠的比賽場地周邊飯店進行考察，包括45分鐘車程的跆拳道、羽球，50分鐘車程的射擊以及80分鐘車程的高爾夫，另外，將仿照去年亞運「蘇丹公寓」概念，在選手村附近尋找團本部據點，並拜會日本奧會、東京奧運籌委會與參訪日本訓練中心。

體育署表示，透過全面性評估規劃完整後勤工作事項，才可作好最完善後勤支援布署，讓選手無後顧之憂專心備戰，並以穩健步伐邁向2020東京奧運，全力於奧運殿堂突破自我，超越2016里約奧運參賽成績為目標，為國家爭取最高榮耀。

高爾夫羽球跆拳道
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