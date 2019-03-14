印地安泉女網／前球后再掉一人 18歲加國新星晉四強

2019-03-14 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



西班牙前球后蒙奎露扎中箭落馬。歐新社 分享 facebook 繼前任和現任「世界球后」羅馬尼亞哈蕾普（Simona Halep）、大坂直美同日相繼出局後，印地安泉女網賽單打賽事再爆出冷門，另名西班牙前球后蒙奎露扎（Garbine Muguruza）也中箭落馬，今天她在單打八強賽中，僅拿下一局，最終只抗敵52分鐘，以0：6、1：6敗給世界排名60名的加拿大18歲小將安德里斯庫（Bianca Andreescu）。

這是18歲加拿大小將職業生涯至今打進過最高級別賽事的四強賽，今年初世界排名僅在第152名的安德里斯庫上一戰才打敗第18種子的大陸女將王薔，今天再拍落手握兩座大滿貫女單冠軍的蒙奎露扎，連續兩場比賽擊敗世界排名前20的球員，目前2019年賽季的戰績來到26勝3負，也讓她在下周更新的世界排名中，將擠身前40之列。

首盤安德里斯庫靠著高達八成的一發得分率，頻頻給前球后施壓，逼出五個破發機會並拿下三個，首盤「賞蛋」給對手，次盤也僅讓蒙奎露扎拿下一局，最終以直落後輕騎過關，挺進四強。

「我在過去幾個月取得的成績令人難以置信，我感激不盡。今天我覺得我打了最好的網球，是我參加過的比賽中最好的一場。」安德里斯庫拿下勝利後接受場邊訪問時說，並直呼今天是她度過最美好的日子，「我從一開始就保持專注，今天沒有被迫任何發球局，我只是相信自己，因為我相信一切都有可能。」

而前球后蒙奎露扎雖然在教練薩米克（Sam Sumyk）的指導下，迎戰加拿大新秀，仍無法從安德里斯庫手中討到太多便宜，「 每當我嘗試不同的東西時，她（安德里斯庫）都會想出更好的方法，她一直保持著高水平。」