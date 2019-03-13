青年盃／8公尺14躍居歷年第三傑 林佳興放眼全國紀錄

2019-03-13 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



北市大跳遠好手林佳興上月港都盃在超風速情況下跳破8公尺後，今天青年盃則是在合法風速下跳出8公尺14的佳績，不僅成績排上我國歷年第三傑，且距離多哈世錦賽與東京奧運參賽標準也已不遠，不過過去還不曾當過成年級國手的他表示，希望能一步一步慢慢來，先求在多哈亞錦賽跳出佳績，並力拚在拿坡里世大運奪牌。

高中時期就曾在全中運摘下金牌的林佳興，雖然升上大學第一年因為太過放鬆導致訓練狀況不佳，不過在學長的勸說下即時收心，去年在全田賽就在超風速情況下跳出創個人最佳的7公尺82成績，拿下金牌。

今年林佳興帶著更佳的狀態出賽，先在台北市春季盃跳出7公尺85達到多哈亞錦賽參賽標準，港都盃則是在超風速的情況下跳破8公尺，而今天的青年盃他更是在第五跳跳出驚人的8公尺14，且還是在合法風速內跳出，再度達到亞錦賽與世大運參賽標準，且成績排上我國歷年第三傑，僅次於乃慧芳的8公尺34與趙志國的8公尺16。

林佳興表示，在前三次試跳時並因為空中動作不明顯，起跳並不是很順，不過後三跳他即時修正，尤其在第五次試跳時感覺到動作一氣呵成，「那一跳出去就知道會破8公尺，今天的速度表現也比起前兩場比賽來得更好。」