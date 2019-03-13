足球／C羅無愧歐洲之王 名宿盛讚他改寫歷史

2019-03-13 17:09 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



圖說：葡萄牙球王C羅再度證明自己是歐冠之王，他單場打進3球，以一己之力率領尤文演出大逆轉。 美聯社 分享 facebook

足壇天王C羅的「歐冠之王」美稱名符其實，淘汰賽以一己之力逆轉馬競！過往在皇馬奪下各項歐冠榮譽，仍會被質疑靠隊友。如今，轉戰尤文圖斯的C羅在首回合球隊0:2落後馬競，13日凌晨以一己之力狂進3球，完成精彩的3:2逆轉。C羅前2顆進球都是暴力、無解的頭槌，優異的破門能力也打動了較愛吹捧梅西的名宿萊因克爾說：「C羅一直在改寫歷史！」

帽子戲法連進3球

首回合作客「床單軍團」馬競主場時，尤文被打了一個0:2落後，面對聲勢浩大、有法國球星格里茲曼坐鎮的馬競，過去在皇馬時一直是馬競殺手的C羅，看起來像是「離開皇馬後就啞火」，讓眾家球迷不看好尤文能翻盤。

但是，C羅只花90分鐘就證明自己的價值。根據《英國廣播公司》報導，尤文13日凌晨在主場面對馬競的次回合中，C羅先於27分鐘展現過人嗅覺，接獲貝爾納戴斯基的長傳，從遠角插上、撞開對手，暴力頂入小角度的頭槌得分；隨後第49分鐘利用定位球機會，在人群中搶到高點，再度頭槌得手，將總比分扳平為2:2。

比賽尾聲，貝爾納戴斯基殺入禁區獲得點球機會，C羅沒有猶豫地操刀，打進關鍵的逆轉球，完成個人在歐冠賽場的第8度帽子戲法（單場進三球），這顆個人歐冠生涯的第124球也送給馬競一場慘痛逆轉，讓馬德里雙雄（皇馬、馬競）在一週內雙雙被逆轉，告別本季的歐冠賽場。

史上第一

賽後，各大媒體讚美C羅的話語溢滿新聞報導，其中，最具含金量的讚美來自於足壇名宿萊因克爾，這位英國著名的退役前鋒目前是深受觀眾喜愛的足球轉播員，而萊因克爾已多次稱讚梅西，但本次他也深受C羅的暴力美學所打動。賽後他推文表示，C羅證明了他是歷史上最佳的頭球手，他與梅西都並列史上第一，即便已34歲，他仍持續寫著紀錄。

對於再次拿出外星人般實力的C羅，並未受到媒體與球迷的言語所影響，他賽後更新自己的社群網站，上傳球隊的合照，並寫上「我們往同個目標邁進」，這說明，C羅不以此次大逆轉進入8強為喜，而是想著最終目標的歐冠冠軍。

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