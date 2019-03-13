台塑燃星、未來之星計畫 連9年贊助金破2.5億

2019-03-13 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台塑企業暨王詹樣公益信託記者會體壇未來之星與嘉賓出席。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

台塑企業暨王詹樣公益信託，連續第9年贊助我國運動領域未來之星，歷年累計贊助超過254人次，投入資金超過2.5億元，今年透過「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星培育計畫」，贊助撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫項目共計32 位優秀運動員，為體壇明日之星傳遞夢想的力量。

台塑自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，針對桌球、網球、撞球、羽球等項目之潛力選手進行培訓， 2012 年展開「台塑未來之星培育計畫」，並於 2016 年透過長庚醫療體系提供兩項計畫，贊助選手免費健檢、特約門診等服務，讓選手們擁有完善的醫療照護。

年僅17歲躍居我國桌球「二哥」林昀儒，國小三年級加入桌球校隊，2015年起加入台塑桌球之星培訓計畫，國際賽成績有目共睹，去年拿下保加利亞、香港公開賽21歲組兩座男單冠軍，並在瑞典公開賽抱回男雙金盃，13日記者會上獻上冠軍金盃，並感謝台塑一路的栽培與贊助。

今年初首闖日本T聯賽，林昀儒再擊敗世界第4的日本張本智和，下周起將轉戰中東賽場，出征阿曼公開賽和卡達公開賽。談到與張本智和的對決，林昀儒認為勝在發球變化，「希望之後繼續保持，遇到他能再擊敗他。」

上周在ATP聖地牙哥紅土挑戰賽奪亞軍的吳東霖，也是台塑網球之星選手，目前世界排名來到生涯新高363的他，特地錄製影片感謝台塑企業的贊助。人在美國拚戰鳳凰城挑戰賽的「夜市球王」曾俊欣同樣獻上感謝，曾俊欣稍早男單首輪「台灣內戰」3：6、6：3、6：2扳倒莊吉生，直闖32強。