HBL／光明正大踏進小巨蛋 光復要為回憶而戰

2019-03-13 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



107學年度高中籃球甲級聯賽總決賽16、17日將在台北小巨蛋舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

107學年度高中籃球甲級聯賽總決賽16、17日將在台北小巨蛋舉行，男女子組參賽八支球隊今天齊聚一堂陣前喊話，其中隊史首度挺進男子組四強賽的光復高中教練陳定杰表示，過去球隊進小巨蛋都只能偷偷摸摸，今年總算能光明正大的進去，希望選手能夠為自己的未來回憶而戰。

挑戰高中甲級聯賽第四年，就一路挺進到八強賽甚至進軍小巨蛋四強賽的光復，過去幾年在四強賽期間都只能在場邊或是電視前觀戰，讓球隊中鋒喬楚瑜直言，兩年前在電視前觀看松山出戰南山的畫面，至今仍歷歷在目，不過對於將首度踏進小巨蛋，他的心情卻是出奇的平淡。

「其實我真的沒有很緊張，反而是很平常心去面對這件事情。」談到將前往小巨蛋參加四強賽時，喬楚瑜說：「雖然很多人都說去小巨蛋打球必須要適應空間感與場邊氣氛等問題，但我覺得這些都不太算是問題，相較之下我還更喜歡在更多觀眾面前打球，因為這樣我反而會打得愈好。」

喬楚瑜表示，在球隊確定以黑馬之姿挺進四強後，教練陳定杰就不斷為他們做心理建設，希望球員能夠帶著更輕鬆的心情面對，「教練跟我們說，晉四強已經是超乎預期，相較於其他傳統球隊，我們只是一匹黑馬，壓力是在他們身上。」

陳定杰也表示，希望球員這次四強賽事能為自己的未來回憶而戰，「這對他們來說可能會是人生最重要的回憶，我希望他們能為自己而戰，不要後悔，要驕傲地踏出小巨蛋，如果因為失常浪費了四強賽兩場比賽，那等同於浪費了之前的所有好表現。」

光復四強賽的對手將是冠軍呼聲最高的能仁家商，雙方在八強賽交手時，能仁以18分差距贏球，對於將再一次碰頭，陳定杰說：「這種一戰定生死的比賽，只要我們能把勝負拖到下半場甚至是決勝節，能仁在有不能輸的壓力下，我們不一定沒有機會。」