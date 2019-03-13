PGA／頸傷不疼了 伍茲健康備戰球員錦標賽

2019-03-13 14:58 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



頸傷已無疼痛，老虎伍茲健康備戰球員錦標賽。 歐新社 分享 facebook

來到佛州TPC鋸齒草球場，老虎伍茲（Tiger Woods）12日在球員錦標賽練習輪打完9洞，表示自己身體狀況良好，上周讓他缺賽的頸傷已無疼痛，會參加本周的球員錦標賽，接下來的比賽也不會受影響。

伍茲表示：「我43歲了、動過4次（腰部）手術，所以我得認清一點，自己每周的狀況可能有好有壞，我得盡力而為，但同時也要注意別太過勉強。」伍茲並補充道：「我生涯中曾有幾次咬著牙硬拚，拿下幾座冠軍，但也因為拚過頭，讓自己缺席賽場好幾年。」

伍茲上周放慢腳步，選擇退出拿過8冠的阿諾帕瑪邀請賽。伍茲也透露，頸傷從去年7月英國公開賽開始困擾他，當時他貼著運動貼布上場，在聯邦快遞杯季後賽的幾場比賽中，有幾次也受頸傷困擾。

伍茲說：「頸傷在上個月捷恩斯公開賽時變糟，到了接下來的墨西哥錦標賽更嚴重。因為我的後腰部動過融合手術，所以如果我在揮桿時有地方沒有跟著動的話，沒能釋放的壓力會累積在某處，整個狀況會越來越糟。」

頸傷已無疼痛，老虎伍茲健康備戰。 歐新社 分享 facebook

在球員錦標賽結束前，伍茲還不打算透露美國名人賽前的賽程，下周是他去年拿下亞軍的威士柏錦標賽，接著是戴爾科技比洞賽，伍茲從2014年就沒打過這項世錦賽，伍茲對此表示：「如果到時都沒有問題，我就會出賽。」

球員錦標賽的冠軍積分80分，僅次於大滿貫賽的100分，伍茲目前世界排名第11，如果本周能取得好名次的話，有機會重返前10。下個月的美國公開賽，球迷們都在等著看伍茲終結10年大滿貫荒、再次穿上綠夾克。