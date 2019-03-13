親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
HBL
JHBL
綜合
路跑

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

運動筆記信心之戰教練，我破PB了！
健行筆記[帶時尚進入野外] 小人像風景拍攝【裝備談】自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！
NBA賽事懶人包 (3月13日)一周十大好球 (3月13日)

PGA／頸傷不疼了 伍茲健康備戰球員錦標賽

2019-03-13 14:58世界日報 體育新聞組╱綜合報導

頸傷已無疼痛，老虎伍茲健康備戰球員錦標賽。 歐新社
頸傷已無疼痛，老虎伍茲健康備戰球員錦標賽。 歐新社
分享

來到佛州TPC鋸齒草球場，老虎伍茲（Tiger Woods）12日在球員錦標賽練習輪打完9洞，表示自己身體狀況良好，上周讓他缺賽的頸傷已無疼痛，會參加本周的球員錦標賽，接下來的比賽也不會受影響。

伍茲表示：「我43歲了、動過4次（腰部）手術，所以我得認清一點，自己每周的狀況可能有好有壞，我得盡力而為，但同時也要注意別太過勉強。」伍茲並補充道：「我生涯中曾有幾次咬著牙硬拚，拿下幾座冠軍，但也因為拚過頭，讓自己缺席賽場好幾年。」

伍茲上周放慢腳步，選擇退出拿過8冠的阿諾帕瑪邀請賽。伍茲也透露，頸傷從去年7月英國公開賽開始困擾他，當時他貼著運動貼布上場，在聯邦快遞杯季後賽的幾場比賽中，有幾次也受頸傷困擾。

伍茲說：「頸傷在上個月捷恩斯公開賽時變糟，到了接下來的墨西哥錦標賽更嚴重。因為我的後腰部動過融合手術，所以如果我在揮桿時有地方沒有跟著動的話，沒能釋放的壓力會累積在某處，整個狀況會越來越糟。」

頸傷已無疼痛，老虎伍茲健康備戰。 歐新社
頸傷已無疼痛，老虎伍茲健康備戰。 歐新社
分享

在球員錦標賽結束前，伍茲還不打算透露美國名人賽前的賽程，下周是他去年拿下亞軍的威士柏錦標賽，接著是戴爾科技比洞賽，伍茲從2014年就沒打過這項世錦賽，伍茲對此表示：「如果到時都沒有問題，我就會出賽。」

球員錦標賽的冠軍積分80分，僅次於大滿貫賽的100分，伍茲目前世界排名第11，如果本周能取得好名次的話，有機會重返前10。下個月的美國公開賽，球迷們都在等著看伍茲終結10年大滿貫荒、再次穿上綠夾克。

伍茲世錦賽帕瑪

相關新聞

印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 第三輪落馬

2019-03-13 11:46

印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27

青年盃／傷後狀態持續回升 黃士峰盼達標前進東奧

2019-03-13 12:59

青年盃／試全程助跑摘金 鄭兆村：奧運達標沒問題

2019-03-13 12:43

歐冠／C羅帽子戲法 尤文淘汰馬競

2019-03-13 15:00

印地安泉女網／前球后哈蕾普出局 大坂直美也輸了

2019-03-13 12:31

田徑／東奧達標難度高 搶門票積分更保險

2019-03-13 00:15

青年盃／平常心備戰 陳奎儒放眼東奧

2019-03-12 23:46

世足／卡達獲2022年主辦權 FIFA前主席爆政治介入

2019-03-12 22:58

青年盃／與世大運達標擦身 四百雙雄放眼全國紀錄

2019-03-12 16:27

跆拳道／桃市體育局長兼選手 莊佳佳喊全運6連霸

2019-03-12 16:27

女足／帶教練手寫祝福 秀林國中勇奪全國冠軍

2019-03-12 16:23

東奧／距開幕500天 官方公布競賽項目Logo

2019-03-12 16:07

青年盃／陳奎儒破大會摘金 鄭唐秀達標亞錦賽

2019-03-12 15:57

體育署提供5百專任教練職缺 高俊雄：起薪至少41K

2019-03-12 15:56

首部華人三鐵勵志劇情片 回味「一起衝線」試映會

2019-03-12 15:38

印地安泉網賽／8強魔咒持續 澤瑞夫爆冷落馬

2019-03-12 14:14

奧會／國際體育事務人才培訓營 報名開跑

2019-03-12 12:30

幫退役亞奧運國手找出路？ 央行徵工友開25K挨批

2019-03-12 12:24

足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03

印地安泉女網／雙打8強「寶島內戰」

2019-03-11 23:56

田徑／東奧資格難度調高 台灣欄神陳奎儒不受限

2019-03-11 23:53

中市府：優先考量爭取2021復辦東亞青運

2019-03-11 22:11

全國中等學校自由車賽 竹市小將創佳績

2019-03-11 18:23

舉重／東奧前教職先入手 郭婞淳：更專注備戰

2019-03-11 17:55

國際體育事務人才培訓營 奧會網站開放報名

2019-03-11 16:58

青年盃／同陳奎儒訓練 楊尉廷：學到沉著比賽

2019-03-11 16:51
看更多

熱門文章

NBA／勇士近期勝少敗多 教頭柯爾有感而發

2019-03-12 17:25

NBA／魏聖美傳訂婚 情訂傳奇球星之子

2019-03-12 10:30

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

NBA／詹皇灌籃秀撂倒公牛 湖人結束5連敗

2019-03-13 10:40

NBA／伊巴卡揮拳代價 禁賽3場損失千萬

2019-03-13 08:59

日職／王柏融維持手感 火腿這兩人火力更猛

2019-03-12 18:16

NBA／對衛少不禮貌 爵士永久禁該球迷進場

2019-03-13 10:00

NBA／回應布萊恩建言 西蒙斯：努力變更好

2019-03-12 18:41

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

NBA／杜蘭特右腳踝扭傷 碰火箭免戰

2019-03-13 09:17

NBA／續寫不放棄勵志故事 英格倫感謝球迷力挺

2019-03-13 10:40

NBA／德羅展聯手艾德里奇 馬刺克獨行俠奪6連勝

2019-03-13 12:30

NBA／威廉斯超越父親紀錄 柯瑞不忘虧老爸

2019-03-13 10:20

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

NBA／又與場邊球迷口角 衛少稱對方種族歧視

2019-03-13 09:50

中職／球速151公里！熱身賽索沙飆暈猿

2019-03-12 23:42

NBA／談威廉森未來 巴克利稱防守是大考驗

2019-03-13 13:20

12強賽／一定要比下中華 南韓將到泛美賽情蒐

2019-03-12 17:04

NBA／安比德率76人退騎士 球迷大喊MVP

2019-03-13 10:37

NBA／聲援衛少 爵士眾球星相挺

2019-03-13 13:32

中職／熱身賽頻戰日韓一軍 洪總：開季才知成效

2019-03-13 10:59

印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27

NBA／安戴托昆波領軍飆分 公鹿轟130分擒鵜鶘

2019-03-13 11:45

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-12 18:59

MLB／黃暐傑下放遊騎兵2A 台將剩3人春訓

2019-03-13 09:01

NBA／騎士痛宰暴龍 伊巴卡上演全武行

2019-03-13 00:18

MLB／4天內5台將遭下放 陳偉殷定位待觀察

2019-03-12 23:37

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-12 19:03

MLB／打擊率不到一成 水手仍保證一朗打東京賽

2019-03-13 10:56

中職／索沙優質先發奪勝 猿隊小將邱丹3安猛打

2019-03-12 21:39

印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 第三輪落馬

2019-03-13 11:46

MLB／小葛瑞菲攜韓德森赴日 海外賽開球大咖

2019-03-13 09:04

中職／再戰羅德 葉家淇要投出自己的價值

2019-03-13 10:43

WSBL／台元劉君儀生涯3千分史上首人 感謝嚴凱泰

2019-03-12 21:01

MLB／前經紀人變總管難續約？ 狄葛隆依舊樂觀

2019-03-13 10:38

中職30年／永遠的人氣王 彭政閔見證聯盟興衰

2019-03-12 19:09

中職／獅隊上半季主題日 超人力霸王又來了

2019-03-12 20:52

MLB／身手未到大聯盟 大都會提波下放再練

2019-03-13 14:06

印地安泉女網／前球后哈蕾普出局 大坂直美也輸了

2019-03-13 12:31

U12世界少棒／分組公布 台南亞太棒球村迎賽事

2019-03-12 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top