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青年盃／試全程助跑摘金 鄭兆村：奧運達標沒問題

2019-03-13 12:43聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鄭兆村在青年盃以81公尺89成績摘金。記者劉肇育／攝影
鄭兆村在青年盃以81公尺89成績摘金。記者劉肇育／攝影
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我國男子標槍雙槍鄭兆村、黃士峰，今天在新北市青年盃全國田徑錦標賽男子標槍決賽分別以81公尺89與78公尺41包辦金銀牌，對於國際田徑總會在日前公布明年東京奧運參賽標準，鄭兆村表示要達標應該不是難事。

我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村，在開春首場比賽於港都盃擲出82公尺93成績拿下金牌後，這次青年盃他則是嘗試以長距離助跑的方式進行投擲，為4月中的多哈亞錦賽進行備戰。

雖然在前兩次試擲皆失敗，但鄭兆村在第三次試擲就擲出破80公尺的80公尺81，並在第六擲擲出81公尺89的成績，連續兩場國內比賽都拿下金牌。

鄭兆村指出，相較於港都盃時助跑都是採取短程，這次青年盃則是採取更接近比賽狀態的全程助跑進行嘗試，結果也相當不錯，「因為越接近比賽，就要用越接近比賽的調整與計畫，這是我第一次嘗試全程，狀況還不錯。」

鄭兆村表示，短程助跑主要是依賴爆發力與協調性，墊步多為四至六步，至於全程助跑則是要再加上速度，墊步固定為六步，但相較於短程更不容易掌控。

對於國際田徑總會在日前公佈東京奧運達標標準為85公尺，鄭兆村透露這樣的達標標準對他來說不會有太大問題，在亞錦賽結束後他也會前往國外比賽與至瑞典移訓，「經紀人應該會幫我爭取參加鑽石賽與大獎賽的機會，希望能至少參加五站，之後則是準備世錦賽，我覺得應該會蠻好玩的。」

鄭兆村田徑世錦賽

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