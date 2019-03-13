印地安泉女網／前球后哈蕾普出局 大坂直美也輸了

2019-03-13 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大坂直美。 歐新社 分享 facebook

前任和現任「世界球后」在印地安泉女網賽同日遇難，先是排第2種子的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）3盤大戰敗給19歲捷克小將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），接連摘下美網、澳網金盃的日本現任世界第一大坂直美也落馬，遭瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）擊落，雙雙無緣8強。

萬卓索娃目前世界排名61，晉級路已擊敗過2017年法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天又以6：2、3：6、6：2拍下去年法網得主哈蕾普，賽後心情放鬆地開起自己玩笑，「我不停奔跑，在一個時刻我感覺就快死掉了。」

「我非常開心能通過考驗，也非常開心自己今天的表現。」捷克19歲小將笑說。

她8強賽將碰烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina），她今天耗時3小時又11分鐘才以7：6（10：8）、 5：7、6：4扳倒澳洲隊手芭蒂（Ashleigh Barty），在本季WTA最長比賽出線。

班希琪今天也維持2月迄今的不敗紀錄，面對世界排名高居首位的大坂直美，她僅花65分鐘就以6：3、6：1勝出，除收下8強門票，也是生涯第2度擊敗「世界球后」。

目前世界排名23的班希琪，上一站才在杜拜女網賽登頂，封后過程接連擊敗4名世界前10的好手，今天勝利使她本季和世界前10的交手紀錄推進到5勝0敗，且拉出近期的11連勝。

大坂直美雖在澳網封后後連兩站提前落馬，仍暫時保住球后寶座，接續的邁阿密網賽仍將以世界第一身分出賽。