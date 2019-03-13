印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 第三輪落馬

2019-03-13 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



球王約克維奇在印地安泉網賽出局。 歐新社 分享 facebook

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）澳網至今的連勝之旅，今天意外在印地安泉名人賽畫下句點，世界排名39的德國老將科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber）今天以兩個6：4拍下球王，第12次挑戰世界第一終於「革命成功」。

過往11度碰上現役「球王」，科許瑞柏從沒開胡，和小約先前8度碰頭也1勝未得，今天一口氣寫下突破，35歲的他開心說：「這是非常特別的勝利，我對他擬定很好的戰術，在此之前也打下兩場很棒的勝利，所以這些都結合在一起。」

他透露，能夠擊敗世界第一的感覺十分特別，「不幸的是這場賽事還沒結束，我明天必須帶著很好的心態重返球場，今天我想先享受這一刻，和教練慶祝，我也收到很多訊息，我知道這是很特別的勝利。」

這場比賽原本是昨天的壓軸場，但首盤才進行1局就遇雨延賽；今天續戰，帶著1局領先的小約卻打得掙扎，儘管第二盤從2：5落後下首度破了對手發球局，仍沒將戰局延長到決勝盤。

科許瑞柏第一次挑戰「球王」是2002年5月碰「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt），當時他年僅18歲；2年前在杜拜，他碰當時世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）一度握有7個賽末點卻沒把握，今天總算寫下突破，下戰將和排18種子的法國好手孟非斯（Gael Monfils）爭8強門票。

小約挑戰破紀錄的印地安泉6冠失利，想追上「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的33座名人賽金盃只能緩緩；納達爾今天則以6：3、6：1擊敗阿根廷小巨人舒沃茲曼（Diego Sebastian Schwartzman），「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）更只花59分鐘就以6：3、6：4拍下同胞瓦文卡（Stan Wawrinka），雙雙晉級第四輪。