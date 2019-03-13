印地安泉女網／斷謝淑薇連霸夢 詹家姊妹闖4強

2019-03-13 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹皓晴（左）、詹詠然打下印地安泉女網賽4強門票。圖／劉雪貞提供 分享 facebook 前一站4強賽碰頭落敗，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴今天凌晨馬上「報仇」，姊妹倆在「超級搶10」激戰力退我國「一姊」謝淑薇／捷克史翠可娃（Barbora Strycova）組成的衛冕軍搭檔，搶下印地安泉女網賽4強門票。

兩組人馬不但才在前一站杜拜女網賽交手過，去年台捷組合拍下冠軍，第二輪就是拍下當時名列第2種子的詹家姊妹；今天3度對決，首盤列第3種子的台捷組合連2局破發成功，6：4先下一城，第二盤還詹家姊妹在2：2時連下4局，將戰局延長到「超級搶10」。

決勝盤台捷組合先取得4：1優勢，但詹家姊妹先將比數扳平到5：5，還率先取得9：7的賽末優勢；台捷組合雖連下2分瓦解危機，詹家姊妹仍率先拿到第10分，第3次機會也沒再失手，最終就以11：9站上4強。

名列第8種子的詹家姊妹，本季連續6站成績至少都從8強起跳，姊妹倆下戰將和排頭號種子的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）及荷蘭、克羅埃西亞聯軍芭坦絲（Kiki Bertens）／薇基克（Donna Vekic） 的對戰勝家搶決賽門票。

印地安泉女網賽總獎金835萬9455美元，謝淑薇雖無緣衛冕，仍可和搭檔共享8強獎金5萬7千美元（約176萬新台幣）和215分的積分；詹家姊妹晉級4強至少可獲得11萬1860美元（約345萬新台幣），若奪冠將共享45萬7290美元（約1412萬新台幣）獎金和1000分積分。

【中央社／13日電】

印地安泉網賽女雙8強上演「台灣內戰」，詹詠然、詹皓晴姊妹擊敗謝淑薇與搭檔這對衛冕軍，挺進4強。不畏對手去年奪冠，詹皓晴說：「姊姊是前年冠軍，我對她很有信心。」

詹家姊妹過去2度對上謝淑薇與捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）全都落敗。去年同場賽事，雙方次輪交手，謝淑薇與搭檔在搶十大戰中險勝，一路闖進決賽拿到冠軍。

詹家姊妹今天上演「甜蜜復仇」，歷經1個半小時的激戰之後，前2盤平手，第3盤搶十大戰，在拉鋸纏鬥當中勝出，比數4比6、6比2、11比9，首次擊敗謝淑薇與史翠可娃這對「台捷組合」，詹家姊妹挺進4強賽。

「Angel（詹皓晴）、Latisha（ 詹詠然）妳們剛剛擊敗了去年的冠軍」比賽結束後，詹家姊妹接受現場主持人訪問，主持人的開場白，獲得現場熱烈掌聲。

在激烈的搶十決勝盤，詹家姊妹把握住第3個賽末點，拿下比賽勝利。

被問到第3盤激戰中面對上屆冠軍，如何保持鬥志，詹皓晴回答：「搶十真的很難打，你說她們是去年冠軍，而我只是一直想著，我的搭檔是兩年前的冠軍，我對我的搭檔有信心。」

詹詠然2017年與辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，拿下女雙冠軍，聽到詹皓晴的稱讚，開心回應：「我接受這個說法，謝謝妹妹。」

被問到兩人身為姊妹合拍比賽有何優勢，詹詠然說：「能跟妹妹一起比賽是很大的優勢，我們從來不會放棄對方，她是場上我最信賴的人，跟其他隊比起來，我們有很不一樣的感情。」

詹詠然談到對手謝淑薇與史翠可娃說：「她們是很棒的團隊，也是去年冠軍，我們知道一定要拿出最佳表現才有機會打敗他們，而我們做到了，感謝在場所有人的支持。」

此戰之前，謝淑薇氣勢正旺，上一站在杜拜女網賽，女單打進4強，女雙則與史翠可娃攜手奪冠，接著入圍世界女子職業網球協會（WTA）2月最佳突破球員獎。

不過轉戰北美之後，謝淑薇在印地安泉女網賽單打次輪止步，尋求衛冕的雙打則8強止步。