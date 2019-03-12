卡達獲2022年世足主辦權 FIFA前主席爆政治介入

2019-03-12 22:58 中央社 洛桑11日綜合外電報導



國際足球總會（FIFA）前主席布萊特今天宣稱，法國前總統沙柯吉曾扮演重要角色，幫助卡達在2010年取得2022年世界盃足球賽（World Cup）主辦權。

布萊特（Sepp Blatter）爆料前一天，FIFA才被敦促針對外界指控展開調查，這些指控宣稱卡達國營半島電視台（Al-Jazeera）曾提供一紙電視密約給FIFA，時間點就在FIFA票選2022年世足主辦國前3週。

英國「星期泰晤士報」（The Sunday Times）近日公布的文件似乎顯示，FIFA投票決定世足主辦國之前，半島電視台高層簽訂了這紙合約。

報導指出，半島電視台的合約包括一筆1億美元（約新台幣31億元）費用，如果卡達在2010年12月FIFA票選中勝出，這筆費用將支付給FIFA指定的帳戶。

布萊特向法新社表示：「在沙柯吉（NicolasSarkozy）總統政治介入下，卡達獲得2022年世足主辦權，沙柯吉要求時任歐洲足球總會（UEFA）主席普拉提尼（Michel Platini）和他的支持者投票支持卡達。」

布萊特指出：「4張選票發揮關鍵作用，最終卡達勝出，而非美國。」