跆拳道／桃市體育局長兼選手 莊佳佳喊全運6連霸

2019-03-12 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



桃園市體育局局長莊佳佳緊鑼密鼓籌備10月桃園全運會。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 國內層級最高的綜合性運動賽會全運會今年10月19日至24日桃園登場，前奧運跆拳道國手莊佳佳，走馬上任桃園市體育局局長近兩個月，莊佳佳透露，起初壓力大到失眠，現在不僅已經適應，全運會不排除再以地主選手身分出賽，為桃園爭金，力拼全運會6連霸。

曾拿下2015年跆拳道世錦賽金牌，2016年里約奧運國手，29歲的莊佳佳1月底受桃園市長鄭文燦延攬，擔任體育局長，成為桃市府最年輕局處首長。

莊佳佳坦言，一開始上任壓力不小，尤其桃園全運會正在緊鑼密鼓籌備中，加上過去選手生活規律，練習、休息都有時間課表，擔任局處首長後行程緊湊，對她而言更是一大挑戰。

「剛開始上任真的壓力很大，晚上都睡不著覺。」莊佳佳表示，全運會兩年就就開始籌備，自己從一半介入，很多行政方面需要了解。行程繁忙，自己更得找時間運動，「只能抽空做做肌力，先前替路跑鳴槍，自己也下去跟著跑，順便鍛鍊體力。」