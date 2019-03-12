帶教練手寫祝福上陣 秀林國中女足勇奪全國冠軍

2019-03-12 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣秀林國中女足隊勇闖全國錦標賽，擊敗強敵摘下隊史首冠。記者王燕華／攝影 分享 facebook 成軍才4年多的花蓮縣秀林國中女足隊，參加全國中等學校五人制足球錦標賽，教練陳雅惠賽前在球員們手背寫下「得分！冠軍！」等鼓勵話語，小將們有如吃下定心丸，展現初生之犢不畏虎的氣勢，在四強賽先力克尋求三連霸的台中體中，冠軍戰再技壓新竹縣博愛國中，以全勝之姿摘下隊史首座全國冠軍。

秀中女足目前有14名隊員，絕大多數是太魯閣族，也有少數泰雅與阿美族，平常每天下午訓練一個半小時，周三移地到花體訓練。雖然訓練時間不多，但學生們敏捷性、協調性都很好，肯拚敢衝，在陳雅惠帶領下，很快在全國足壇嶄露頭角，前年4月秀中女足參加全國聯賽，獲得5人制足球賽第4名，讓其他學校不敢小覷。

全國中等學校五人制足球錦標賽本月初在台北舉行，秀林女足初賽三連勝，四強賽遭遇強敵台東體中，陳雅惠事先擬定策略，要學生以守為攻，以防守為重，再伺機進攻；臨陣前她發現球員們有些緊張，為了減壓，她拿出簽字筆在每人手背寫下「冠軍」、「加油」、「得分」等話語，球員們帶著教練的期許上陣，心情穩定許多，果然有好表現，以3比1力克強敵，又接連過關斬將，勇奪金盃。

九年級隊長張天凌說，帶著教練的手寫字上場比賽，心情真的安定不少，冠軍賽球隊第一顆進球就是她踢進的；她未來希望能進入花蓮體中就讀，也以當老師為目標。