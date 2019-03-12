青年盃／陳奎儒破大會摘金 鄭堂秀達標亞錦賽

2019-03-12 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



陳奎儒（中）、楊尉廷（左）拿下青年盃男子110公尺跨欄金銀牌。 記者劉肇育／攝影 分享 facebook

新北市全國青年盃田徑錦標賽本周在板橋第一運動場舉行，亞錦賽達標選手在這幾天陸續下場小試身手，其中男子110公尺跨欄項目，我國全國紀錄保持人陳奎儒以破大會紀錄的13秒90成績輕鬆摘金，而女子100公尺跨欄鄭唐秀則以13秒51險勝謝喜恩的13秒52，並且達到今年亞錦賽參賽紀錄。

這次青年盃我國好手齊聚一堂，尤其是將在4月前往卡達多哈參加亞錦賽的國手都前來以賽代訓，其中在男子110公尺跨欄決賽，最終就由陳奎儒與楊尉廷兩名亞錦賽達標選手包辦金銀牌，其中陳奎儒的13秒90成績更是打破楊尉廷所保持的13秒95大會紀錄。

雖然以破紀錄成績摘下金牌，但陳奎儒對於個人成績仍感到不滿意，尤其是起跑、欄架間銜接與重心太低的問題並未改善，「原本設定應該要跑到13秒7或13秒8，但技術問題還沒有克服，尤其是重心太低的老問題，常被教練罵說像是『蹲著跑』。」

在結束青年盃賽程後，陳奎儒與楊尉廷4月1日將再度前往澳洲以賽代訓，希望能在亞錦賽前調整出最佳狀態，「我通常在大比賽前的成績都不太好，不過澳洲比完後還有兩個禮拜的時間可以調整，終極目標還是在亞錦賽跑出好成績。」

至於女子100公尺跨欄，國體大鄭唐秀以13秒51險勝謝喜恩的13秒52拿下金牌，並達到今年亞錦賽參賽標準，這成績也改寫了她自己所保持的13秒74大會紀錄，鄭唐秀也成為第19位達到亞錦賽參賽標準的選手。