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體育署提供5百專任教練職缺 高俊雄：起薪至少41K

2019-03-12 15:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

體育署署長高俊雄出面澄清。記者林宋以情／攝影
體育署署長高俊雄出面澄清。記者林宋以情／攝影
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針對今日媒體有關中央銀行徵選退役國手之報導，教育部體育署感謝各界提供退役國手工作機會。體育署去年依行政院核定「優秀運動選手輔導方案」，提供300至500位學校專任運動教練職缺，起薪至少4萬1000元。

教育部體育署自106年起依總統政見及行政院院長107年核定「優秀運動選手輔導方案」，其中有關就業扶植部分，為提供退役國手發揮運動專才，除已建立專任運動教練審核機制外，亦已輔導縣市政府聘用合格之各級專任運動教練至基層學校擔任教練，其中初級教練起薪約4萬1仟元、中級教練起薪約4萬3仟元、高級教練起薪約5萬元及國家級教練起薪約5萬7仟元。

體育署署長高俊雄表示，「90年代體委會時代，央行基於美意，找行政院體委會轉發給亞奧運特別體育團體，如何晉用面談，都是由用人單位自行決定。」

高俊雄感謝公國營企業、民間企業，對於退役選手提供許多就業管道，「體育署都願意討論多元晉用的方案，針對退役國手就業機會和薪資待遇，體育署依據行政院核定方案都有明定機制。目前優秀退役選手晉用到學校有353位，後續還有150位在今年、明年晉用」。

至於奧亞運及世大運教練，體育署也已提高總教練及教練津貼，其中總教練每月津貼約9萬3仟元、教練津貼約7萬8仟元，讓教練更無後之憂投入訓練，以提高訓練成效及提升選手競技實力。

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