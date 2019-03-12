親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
綜合
路跑
JHBL

旅館什麼都能偷！日人曾打包電視 陸客障眼法調包物品

大學選系／完美志願不存在 但要自己做決定！

運動筆記破4再挑戰 - 鹿兒島馬拉松2019快速道路出現加油團~好驚喜的蘆竹馬
健行筆記【裝備談】自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行
NBA今日最佳好球- Donovan Mitchell (3月12日)今日最佳灌籃- Donovan Mitchell (3月12日)

印地安泉網賽／8強魔咒持續 澤瑞夫爆冷落馬

2019-03-12 14:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

德國網球好手澤瑞夫第3輪就出局也爆出今天最大冷門。 美聯社
德國網球好手澤瑞夫第3輪就出局也爆出今天最大冷門。 美聯社
分享

世界排名高居第3，德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）卻提早退出印地安泉名人賽的冠軍爭奪戰，他今天直落2敗給世界排名55的同胞史卓夫（Jan-Lennard Struff），第3輪就出局也爆出今天最大冷門。

澤瑞夫透露，身體狀況並不好，「我幾乎病了整周，很不幸的，狀況並沒改善，我想我運氣不是太好，染上了病服，所以有這樣表現。」

21歲的澤瑞夫已在3場名人賽登頂，但在印地安泉過往4度參賽，從沒闖過8強，去年更是首戰出局，今天碰同胞也沒延續過往4度對決全勝的優勢，比賽只進行70分鐘就以3：6、1：6繳械。

印地安泉名人賽的下一站是同屬1000分的邁阿密名人賽，澤瑞夫出局後也將目標轉移到邁阿密的備戰，希望突破去年決賽敗給美國巨砲伊斯納（John Isner）的亞軍成績。

他務實說：「現在我要恢復健康，早日康復為邁阿密準備，因為邁阿密是我表現很好的比賽，不向這裡我總是打得掙扎。」

史卓夫下戰將碰排13種子的加拿大好手洛尼奇（Milos Raonic），洛尼奇今天經過3盤大戰才以4：6、6：4、6：4逆轉資格賽挺進的美國對手吉隆（Marcos Giron），且是在決勝盤1：4落後下連趕5局，驚險晉級第4輪。

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在澳網登頂後再度參賽，今天和德國對手科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber）的第三輪對決卻遇雨攪局，打不完一盤就延期到明天續戰。

澤瑞夫Novak Djokovic
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03

幫退役亞奧運國手找出路？ 央行徵工友開25K挨批

2019-03-12 12:24

奧會／國際體育事務人才培訓營 報名開跑

2019-03-12 12:30

印地安泉女網／雙打8強「寶島內戰」

2019-03-11 23:56

田徑／東奧資格難度調高 台灣欄神陳奎儒不受限

2019-03-11 23:53

中市府：優先考量爭取2021復辦東亞青運

2019-03-11 22:11

全國中等學校自由車賽 竹市小將創佳績

2019-03-11 18:23

舉重／東奧前教職先入手 郭婞淳：更專注備戰

2019-03-11 17:55

國際體育事務人才培訓營 奧會網站開放報名

2019-03-11 16:58

田徑青年盃／同陳奎儒訓練 楊尉廷：學到沉著比賽

2019-03-11 16:51

田徑青年盃／陳奎儒小試身手 目標拚卡達亞錦賽

2019-03-11 15:49

田徑／東奧參賽資格 達標制、世界排名並行

2019-03-11 13:10

自由車／世錦賽三金得主 名將卡特林輕生得年23歲

2019-03-11 13:00

網球／智利聖地牙哥挑戰賽 吳東霖獲亞軍

2019-03-11 12:53

印地安泉女網／敗給病毒 小威廉絲退賽

2019-03-11 12:08

全英公開賽／3連霸失利 戴資穎：輸在失誤

2019-03-11 11:33

田徑青年盃／低溫影響 李慧君標槍未達賽前目標

2019-03-11 10:24

印地安泉女網／謝淑薇vs.詹家姊妹 8強再演寶島內戰

2019-03-11 09:05

全英羽賽／戴資穎無緣3連霸 球后不受影響

2019-03-11 01:14

全英羽賽／中止對戰11連勝 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-11 00:23

中小學運動會破聲連天 陳證吉破2紀錄最風光

2019-03-10 23:52

全英羽賽／不敵陳雨菲 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-10 22:39

印地安泉網賽／偶像山普拉斯觀戰 小約搶表現

2019-03-10 21:25

PGA／米克森近況差：打球員錦標賽沒意義

2019-03-10 17:13

網球／獲最佳突破獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定

2019-03-10 15:59
看更多

熱門文章

NBA／林書豪僅得8分 暴龍101:126慘敗騎士

2019-03-12 09:18

NBA／勵志篇章新頁 湖人再簽「最老新人」

2019-03-12 08:29

NBA／林書豪壓哨球曇花一現 暴龍慘輸騎士25分

2019-03-12 09:26

無球打法+更強隊友 林書豪急需適應

2019-03-12 09:50

日職／周刊預測火腿排名第2 王柏融是台灣至寶

2019-03-11 18:28

NBA／馬刺主場見蝙蝠 安戴托昆波：當時都想跑了

2019-03-11 17:40

NBA／勇士輸爐主太陽 湯普森喊話需要球迷熱情

2019-03-11 15:19

NBA／媒體照片擺烏龍 伯加特誤植大衛李

2019-03-11 17:30

NBA／杜蘭特踝傷無礙 柯爾稱勇士今天不配贏球

2019-03-11 16:45

NBA／詹皇輸到怒變了 看台體育：開始批評隊友

2019-03-11 17:15

NBA／表揚籃球成就 前狀元歐登大學球衣退休

2019-03-11 17:20

NBA／湖人若無緣季後賽 勒夫預言詹皇下季爆發

2019-03-12 11:38

MLB／哈波打槍國民 原因是合約要到65歲才領完

2019-03-12 11:36

NBA／伊巴卡揮拳被趕出場 暴龍教練憂禁賽

2019-03-12 12:08

MLB／大谷加薪10.5萬美元 比美聯塞揚獎還多

2019-03-12 10:05

NBA／華克40分不夠 火箭擒蜂收9連勝

2019-03-12 11:18

NBA／三分命中率不到3成 柯瑞：無需過度解讀

2019-03-11 23:41

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

NBA／衛少、施羅德合拿47分 雷霆本季橫掃爵士

2019-03-12 11:58

NBA／老闆掌舵無能 湖人未來得靠詹姆斯

2019-03-11 16:43

MLB／開幕戰先發不是我 水手赫南德茲不意外

2019-03-11 16:12

韓職／一度粉碎來台發展謠言 林昌勇苦樂參半退休

2019-03-11 19:34

2019受注目球員里程碑 卡諾2500安近在咫尺

2019-03-12 07:00

UBA／連兩年攻蛋 決賽門票3分鐘搶光

2019-03-12 12:50

日職／火腿想奪回總冠軍 日媒：王柏融是關鍵

2019-03-12 00:00

NBA／魏聖美傳訂婚 情訂傳奇球星之子

2019-03-12 10:30

NBA／「我不完美」 厄文檢討發言

2019-03-12 10:06

中職30年／球探與名將經驗談 打高投低有原因

2019-03-11 16:36

MLB／大聯盟官網精算 洋基有望300轟

2019-03-12 10:31

MLB／馬林魚需要先發深度 官網記者挺陳偉殷

2019-03-12 11:22

中職／等到球季快開打 施子謙終於搞定合約

2019-03-11 18:49

NBA／快艇飆140分創本季新高 轟垮綠衫軍防線

2019-03-12 13:21

SBL／洋將大限截止 裕隆註銷B.戴維斯登錄瓊斯

2019-03-11 18:51

MLB／哈波守備秀長傳 面對四人外野未敲安

2019-03-12 09:05

中職／味全龍找主場 魏應充再赴澄清湖棒球場

2019-03-11 18:26

MLB／張育成手指輕傷 遭下放無緣大聯盟開季

2019-03-12 09:00

中職30年／風光中的黑歷史 如果沒有假球案...

2019-03-11 17:52

NBA／不限制詹姆斯時間 華頓：視情況而定

2019-03-12 13:00

NBA／單季三分球破300顆 哈登史上第2人

2019-03-12 14:32

中職／中信公布上半季主題日 15日全面開賣

2019-03-11 21:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top