印地安泉網賽／8強魔咒持續 澤瑞夫爆冷落馬

2019-03-12 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



德國網球好手澤瑞夫第3輪就出局也爆出今天最大冷門。 美聯社 分享 facebook

世界排名高居第3，德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）卻提早退出印地安泉名人賽的冠軍爭奪戰，他今天直落2敗給世界排名55的同胞史卓夫（Jan-Lennard Struff），第3輪就出局也爆出今天最大冷門。

澤瑞夫透露，身體狀況並不好，「我幾乎病了整周，很不幸的，狀況並沒改善，我想我運氣不是太好，染上了病服，所以有這樣表現。」

21歲的澤瑞夫已在3場名人賽登頂，但在印地安泉過往4度參賽，從沒闖過8強，去年更是首戰出局，今天碰同胞也沒延續過往4度對決全勝的優勢，比賽只進行70分鐘就以3：6、1：6繳械。

印地安泉名人賽的下一站是同屬1000分的邁阿密名人賽，澤瑞夫出局後也將目標轉移到邁阿密的備戰，希望突破去年決賽敗給美國巨砲伊斯納（John Isner）的亞軍成績。

他務實說：「現在我要恢復健康，早日康復為邁阿密準備，因為邁阿密是我表現很好的比賽，不向這裡我總是打得掙扎。」

史卓夫下戰將碰排13種子的加拿大好手洛尼奇（Milos Raonic），洛尼奇今天經過3盤大戰才以4：6、6：4、6：4逆轉資格賽挺進的美國對手吉隆（Marcos Giron），且是在決勝盤1：4落後下連趕5局，驚險晉級第4輪。

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在澳網登頂後再度參賽，今天和德國對手科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber）的第三輪對決卻遇雨攪局，打不完一盤就延期到明天續戰。