奧會／國際體育事務人才培訓營 報名開跑

2019-03-12 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2018年國際體育事務人才培訓計畫師資，包括現任體育署長高俊雄(左，時任國立體大校長)。 分享 facebook

邁入第9年的「國際體育事務人才培訓計畫」，今年將於4月25日到28日登場，中華奧會今天宣布報名開跑，即日起到24日都可報名，歡迎有志從事國際體育事務者參加。

國際體育事務人才培訓計畫是由教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理，過往8年已培訓超過千人次學員，回流進修並登錄國際事務人才庫的學員超過420人。

今年課程共計4天3夜，從4月25日起在台北市沃田旅店登場，遠道而來的學員還提供住宿服務。

課程部分將由國內外體壇人士擔任講師，外籍講師包括國際奧運媒體部門主管埃德加（Anthony Edgar）、國際棒壘球聯合會秘書長劉明助（Low Beng Choo）、前美國在台協會臺北辦事處長史丹頓（William Anthony Stanton）等，將針對奧林匹克活動專題、國際運動組織發展、國際運動與外交及2020年東京奧運接待城市計畫等主題深入探討。

為鼓勵國內青年學子投身國際體育事務，中華奧會積極與國內大專校院系所合作並簽署備忘錄，今年預計與台灣體大、國立體大管理學院、台北市大學士市政管理學院、台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程、台師大運動休閒與餐旅管理研究所與體育學系、清華大學體育系及台東大學身心整合與運動休閒產業學系，共計7校8系所進行簽約，期透過結合校內課程與本培訓營之方式，讓國際體育事務向下紮根。