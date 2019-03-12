足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



離開皇家馬德里十個月後，席丹（Zinedine Zidane）回歸重新執掌教鞭，記者會上他表示，「回家非常開心，我已經充飽電，準備好再次指導這支偉大的球隊。」

席丹去年五月率領皇馬奪得歐冠三連霸後拋出急流勇退的震撼彈，索拉里（Santiago Solari）這賽季以代理總教練的身分上任，沒想到11月「真除」至今不到四個月，皇馬高層就看不下去炒掉索拉里。

西甲本周將進行第28輪賽事，皇馬目前積分榜上以51分位居第三，落後給龍頭死敵巴塞隆納12分，距離馬德里競技也還有五分要追，更別提西班牙國王盃已經在2月底時遭到巴薩淘汰於四強，雪上加霜的是，上周歐冠16強皇馬又意外遭到荷甲勁旅阿賈克斯逆轉淘汰，斷送衛冕之路後索拉里馬上成了開鍘對象。

皇馬找席丹回鍋拯救失敗賽季，並將他綁約到2022年，皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）表示，「世界上最厲害的教頭再度加入這隊伍，我們的命運又一次地結合。」