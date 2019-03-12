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足球／皇馬找救世主 席丹離開10個月回鍋掌教鞭

2019-03-12 12:03聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

離開皇家馬德里十個月後，席丹（Zinedine Zidane）回歸重新執掌教鞭，記者會上他表示，「回家非常開心，我已經充飽電，準備好再次指導這支偉大的球隊。」

席丹去年五月率領皇馬奪得歐冠三連霸後拋出急流勇退的震撼彈，索拉里（Santiago Solari）這賽季以代理總教練的身分上任，沒想到11月「真除」至今不到四個月，皇馬高層就看不下去炒掉索拉里。

西甲本周將進行第28輪賽事，皇馬目前積分榜上以51分位居第三，落後給龍頭死敵巴塞隆納12分，距離馬德里競技也還有五分要追，更別提西班牙國王盃已經在2月底時遭到巴薩淘汰於四強，雪上加霜的是，上周歐冠16強皇馬又意外遭到荷甲勁旅阿賈克斯逆轉淘汰，斷送衛冕之路後索拉里馬上成了開鍘對象。

皇馬找席丹回鍋拯救失敗賽季，並將他綁約到2022年，皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）表示，「世界上最厲害的教頭再度加入這隊伍，我們的命運又一次地結合。」

2016年席丹於賽季中接下皇馬總教練的頭銜，接下來的兩年多他率領這支銀河艦隊豪奪104勝、帶回九座冠軍盃，包含歐洲足壇最高榮耀的歐冠三連霸，卻在最風光的時候宣布自請離隊，如今再次臨危受命，他說，「我想要把這支球隊帶回它應有的地位。」

席丹重新接掌皇馬隊主帥工作。美聯社
席丹重新接掌皇馬隊主帥工作。美聯社
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