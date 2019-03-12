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首部華人三鐵勵志劇情片 回味「一起衝線」試映會

2019-03-12 15:38運動筆記 Nicole Chiang

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“每一個女人，尤其到了姐的年紀，都更值得享受光、經驗愛、自由自在！“

女俠社群發起人陳惠君導演，工作經歷從影像創作到運動經紀(三鐵一姐李筱瑜前經紀人)，在生活與職場上接觸到的女性，無不獨特，但卻又常常因單打獨鬥而沈寂; 她心生堅定的信念，著手打造一個從台灣為起點，特別關注亞洲與世界 35~55歲的女性族群，支持每一位在生理年齡被稱為“姐”的女性，傳遞並鼓勵行俠仗義、樂於助人的價值與行動，啟發更多女性的內在潛能和開展多元的連結合作，共同帶給世界更多溫暖和創新的力量！

陳惠君表示，女俠ina社群平台將透過不同形式且內容深刻的影片及觀點，除了尋找隱身江湖的女性特質和生活哲學; 也提供活潑的線上與線下活動 ，展開不同的連結和合作模式，一起實踐夢想並創造生命的無限可能！ 女俠ina社群平台在3月8日國際婦女節推出華人第一部以熟齡女性為核心的運動劇情片： 「一起衝線」。由陳惠君導演和蕭雅惠監製結合台灣影片製作菁英團隊的專業，匯聚國際各大三鐵運動廠商與社團之眾力，並由金馬獎影后謝盈萱、國民姑姑海裕芬、長腿女神張家慧領銜主演，刻畫三個從小一起長大的閨蜜，在即將邁入四十歲之前遭遇了人生驟變; 為了鼓勵彼此，一場相約一起完成的艱難三鐵賽事挑戰，成為她們最脆弱卻又最美的夢想和情誼…..

試映會現場隨著影片時而悲泣感人，時而歡笑不斷，更顯出參與的群眾都具備了女俠的特質：良善開朗。主演海裕芬分享人生第一次拍鐵人三項運動的感受，直呼「鐵人三項真的太累人了，游泳、騎車又跑步，根本是自我虐待啊，導演說我演的不錯，但我都是真的很喘，不是演出來的!」，劇中飾演全職媽媽的張家慧則興奮的說:「我覺得超有趣的啊，所以上次挑戰加州公路，多少是受到一起衝線的影響，對能夠自我挑戰的事更有熱情了。」，片中主要角色中的男性演員舒偉傑則是發自內心的欽佩女性們堅毅的生命力；金馬影后謝盈萱因拍片行程的關係沒有現身，仍錄製短片向劇組、觀眾們問候，述說拍攝本片的挑戰和收穫， 與影片中飆罵粗口的女強人形象大不相同，果然是影后！

女俠ina的線上平台預計於3/29正式啟動，邀請五湖四海的姐們一同關愛自己和世界。

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