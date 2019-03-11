中市府：優先考量爭取2021復辦東亞青運

2019-03-11 22:11 中央社 台中11日電



台中市政府今天表示，東亞青年運動會最適當復辦時間優先考量公元2021年；台中市長盧秀燕說，東亞青運是奧林匹克運動會等級賽事，市府會繼續爭取復辦。

東亞青運原預定8月在台中舉辦，但中國去年7月24日以台灣進行「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案連署為由，在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會發起表決，決定停辦東亞青運。

台中市議會召開臨時會，中市府運動局長李昱叡專案報告指出，考量賽事復辦合理作業期程及避免與2020年東京奧運重疊，最適合復辦東亞青運時間可擇定2021年為優先考量。

民主進步黨籍台中市議員周永鴻表示，國際奧會（IOC）憲章根本沒復辦規定，中市府唬弄選手，沒認真爭取選手權益。

中國國民黨籍台中市議員李麗華說，市府自2011年起爭取舉辦，又花時間、金錢考察各國，青年選手都已鍛鍊好，卻苦無展現舞台，市府應爭取復辦。

盧秀燕表示，被停辦原因很複雜，雖然復辦無法操之在己，但中市府與中華奧會、教育部體育署是協力關係，將全力以赴，繼續爭取復辦，永不放棄。

此外，市府原訂今年辦亞太青年運動會，但李昱叡說，評估後，亞太青運事定位為自辦類型「邀請賽」，與東亞青運「正式運動組織授權運動賽會」規格和國際認同度不同，未符原申辦東亞青運願景和目標，舉辦效益仍待審慎評估。