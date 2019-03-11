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全國中等學校自由車賽 竹市小將創佳績

2019-03-11 18:23聯合報 記者張雅婷╱即時報導

竹市自由車小將奪得1金2銀2銅好成績。圖／教育處提供
竹市自由車小將奪得1金2銀2銅好成績。圖／教育處提供
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新竹市建華國中、世界高中都因有自行車手而聞名，今年代表竹市參賽107學年度全國中等學校自由車錦標賽傳出捷報，在連日大雨中，仍拿下1金2銀2銅好成績，其中世界高中徐御凱在13公里公路個人計時賽奪下冠軍、高男組領先計分賽奪得銀牌。

107學年度全國中等學校自由車錦標賽包括登山車、個人公路計時賽、個人公路賽與場地賽等四種賽事項目，分別在高雄與屏東舉行，由世界高中二年級學生徐御凱在13公里公路個人計時賽奪下冠軍、高男組領先計分賽奪得銀牌，建華國中國男組三年級張祐誠、鄭丞凱、陳家豪、傅新政則拿下團體公路賽銀牌；世界高中一年級學生蔡英傑在10公里集體出發奪得銅牌、建華國中三年級張祐誠、鄭丞凱、傅新政、翁家茗、陳家豪在3公里團隊追逐賽奪得銅牌。

建華國中藍曉雲教練表示，因場地賽、公路賽及登山車等個人項目只限每人參加三項，因為校內並沒有編制體育班，選手人數有限，每位選手對參賽的項目都謹慎選擇，希望能繼續爭取最大的獲獎機會。

披金戴銀的選手徐御凱表示，13公里公路個人計時賽一路上配速並不穩定，多虧教練在旁的吶喊指導，在最後6秒才險勝奪下冠軍，自己應該能表現得更好；徐御凱4月也將代表參加自由車亞洲青年錦標賽，他也希望能創下更好成績，為新竹市爭光。

教育處長李芳齡表示，市府近年積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，除了建立四級培訓制度，市府也投入近6千萬元在各項選手培訓工作，及超過1.35億元完成23所學校、29項操場與球場整建工程，完善基層選手訓練站的各項設備與培訓制度，提供選手及教練最佳的環境。

建華國中參賽國男組「3公里團體追逐」項目奪得銅牌。圖／教育處提供
建華國中參賽國男組「3公里團體追逐」項目奪得銅牌。圖／教育處提供
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世界高中二年級徐御凱13公里公路個人計時賽奪下冠軍。圖／教育處提供
世界高中二年級徐御凱13公里公路個人計時賽奪下冠軍。圖／教育處提供
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建華國中參賽國男組「3公里團體追逐」項目奪得銅牌。圖／建華國中提供
建華國中參賽國男組「3公里團體追逐」項目奪得銅牌。圖／建華國中提供
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竹市自由車小將奪得1金2銀2銅好成績。圖／教育處提供
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