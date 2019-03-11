國際體育事務人才培訓營 奧會網站開放報名

2019-03-11 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2018國際體育事務人才培訓營學員合影。圖／體育署提供 分享 facebook

由教育部體育署主辦，中華奧林匹克委員承辦的「國際體育事務人才培訓營」，3月7日起中華奧會網站開放報名。行之有年的國際體育事務人才培訓計畫，108年培訓營課程為4天3夜，將邀請國內外體育界專業人士，針對現今國際體育現況及運動賽會等專題探討。

國際體育事務人才培訓計畫自100年開始啟動，8年來已有超過1600人次報名參加，累積超過400位學員納入國際體育事務人才庫，課程內容分為基礎與進階課程，課程最後將會安排學員小組專題研討發表，並要求參與學員完成培訓營課程及參與國內經體育署核定補助辦理之國際運動賽會實習後。

2018國際體育事務人才培訓營全體學員與教育部體育署署長高俊雄(第一排左四)中華奧會主席林鴻道(第一排左五)合影。圖／體育署提供 分享 facebook

本次外籍講師邀請到國際奧會媒體部門主管艾德格（Anthony Edgar）、國際棒壘球聯合會秘書長劉明珠（Low Beng Choo）、前美國在台協會台北辦事處長史丹頓（William Anthony Stanton），2020東京奧會推進本部事務局副參事官金子昌廣（Mashiro KANEKIO）等，將針對奧林匹克活動專題、國際運動組織發展、國際運動與外交及2020年東京奧運接待城市計畫等主題經驗分享與交流。

國際體育事務人才培訓營報名截止日期為3月24日，培訓營活動將於4月25日至28日在台北市沃田旅店舉辦，另歡迎曾經完成培訓營課程者，再度報名培訓營進階課程充實自我。相關報名資訊請參考中華奧會網站 （http://www.tpenoc.net/）。