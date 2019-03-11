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田徑青年盃／同陳奎儒訓練 楊尉廷：學到沉著比賽

2019-03-11 16:51聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

楊尉廷（中）。記者毛琬婷／攝影
楊尉廷（中）。記者毛琬婷／攝影
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去年11月前往國立體大，與「台灣欄神」陳奎儒一起接受教練王國慧的訓練，跨欄好手楊尉廷日前也一起飛往澳洲比賽，經過這段時間一起的訓練，他也從學長身上學到很多，「最主要的就是學習到他的沉著，不會再因為比賽大小而感到緊張。」

今天楊尉廷在新北市全國青年盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽跑出14秒15成績，與學長陳奎儒同樣都以分組第一晉級明天的決賽。去年11月他來到國體大，接受王國慧的指導，希望能在跨欄領域更上層樓，「當時是想知道他（陳奎儒）是怎麼樣能成為一名頂尖選手，因為想要尋求國慧老師的幫助，選擇就讀國體。」

經過這段時間的訓練，楊尉廷坦言自己收穫不少，「過去身為一個欄架選手，我該練的都沒練到，之前只一直練速度，現在是專項，到國體後欄架部分練很多。」

與全國紀錄保持人一起訓練，楊尉廷從陳奎儒身上學習到「如何保持沉著」，他坦言受自己的個性影響，自己容易「想太多」，他自嘲説：「奎儒的想法真的很簡單，我就是想太多，有點求好心切過頭，完美主義到有病這樣，也就會把簡單的事情搞得很複雜。」

雖然兩人因個性上差異，就算一起出國比賽當室友，兩人間的話題依舊非常少，但楊尉廷透露，陳奎儒是名非常親切的學長，完全沒有架子，自己偶爾也會開玩笑的嗆學長，「現在我們連練習都在一起，大家互相刺激、一起進步。」

接下來楊尉廷也會參加四月的卡達亞洲田徑錦標賽，做階段性的驗收，「接下來的亞錦賽算是我到國體接受訓練後的第一個測驗賽，目標是放在義大利拿坡里世大運。」

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