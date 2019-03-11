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舉重／東奧前教職先入手 郭婞淳：更專注備戰

2019-03-11 17:55中央社 台北11日電

輔仁大學今天宣布，聘請台灣舉重名將郭婞淳擔任技術教師，這讓她能更專注在訓練與比賽...
輔仁大學今天宣布，聘請台灣舉重名將郭婞淳擔任技術教師，這讓她能更專注在訓練與比賽場上。 聯合報系資料照
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輔仁大學今天宣布，聘請台灣舉重名將郭婞淳擔任技術教師。郭婞淳接過聘書後臉上堆著滿滿笑容，她說，在奧運前工作先有著落，可以讓她能更專注在訓練與比賽場上。

輔仁大學今天除宣布將聘請郭婞淳當老師，也允諾將提供物理治療師與工作團隊協助她，和她聯手一起拚奧運，郭婞淳除感謝校方的支持，也表示會把最好的自己，以及最好的表現，在東京奧運戰場上展現出來。

郭婞淳透露，其實早在2016里約奧運前，校長就有暗示希望她留在輔大，她笑說，擔任教練和老師，原本不在她的人生藍圖裡，不過她換個角度想，「這一路走來，我學到很多東西，不光只有舉重的技術，如果沒辦法傳承下去，也很可惜」。

其實這學期開始，郭婞淳已是輔大的兼任體適能老師，不過處於爭取奧運門票的關鍵時刻，她實在分身乏術親自上課，只能先由代課老師幫忙，她也透露：「還有很多人傳訊息問我，我的課是不是真的我在上。」讓她有些不好意思。

接下來郭婞淳將準備4月份參加亞洲舉重錦標賽，結束後就要鎖定9月登場的世界錦標賽，還會參加一場大獎賽爭取奧運積分。

對於自己的狀況，郭婞淳也透露，現在她有專屬體能師幫忙照料，透過強化膝蓋周邊的肌力，傷勢已不再困擾她，雙腳甚至比過去更有力，這也讓她對接下來的賽季充滿期待。

郭婞淳舉重里約奧運
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