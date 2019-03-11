田徑青年盃／陳奎儒小試身手 目標拚卡達亞錦賽

2019-03-11 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣跨欄好手陳奎儒。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

「台灣欄神」陳奎儒今天在新北市全國青年盃田徑錦標賽預賽小試身手，他在男子110公尺跨欄僅用7、8成功力，壓軸出發的他跑出14秒02成績以分組第一晉級，賽後他表示，目標先放在四月的卡達亞洲田徑錦標賽，爭取世錦賽門票，再為東京奧運目標前進。

「經過澳洲的比賽後，整體強度都有提升上來，預賽就算測試一下狀況，從澳洲回來後，自己的狀況都很不錯，今天大約用7、8成的速度去跑。」近日北台灣受鋒面及冷氣團影響，氣溫偏低，有了上次在澳洲比賽抽筋的經驗，今天陳奎儒還特別穿上腿套，防止抽筋。

去年三度打破全國紀錄的陳奎儒，將努力朝2020年東京奧運目標邁進，近期最重要的賽事就是四月底的卡達亞洲田徑錦標賽。結束青年盃後，陳奎儒預計會在4月1日再度飛往澳洲，參加澳洲田徑錦標賽，為亞錦賽做最後調整。

而國際田徑總會（IAAF）公布東京奧運參賽規則與標準，將採用參賽達標制與積分世界排名並行的方式以限制參賽人數。達標期程除了10000公尺、20公里競走與全能項目是從2019年1月1日開始至2020年6月29日截止，馬拉松與50公里競走到2020年5月31日；其餘項目從2019年5月1日起至2020年6月29日止。

對此陳奎儒表示，目標要在亞錦賽中拿下世錦賽的參賽資格，以利日後爭取奧運積分，也因為採用參賽達標制與積分世界排名並行的方式，因此選手不能像以往選擇在某場比賽中達標就好，陳奎儒說：「現在世界積分也要在前40名內比較安全，也代表每一場比賽都要盡力跑好，不然就算是達標也沒有用。」