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田徑／東奧參賽資格公布 達標、世界排名並行

2019-03-11 13:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

國際田徑總會（IAAF）公布2020東京奧運參賽規則與標準，東奧田徑選手將限額1900人，拿到門票的方式採用達標制和積分世界排名兩者並行，明年6月29日是最後的截止時間。

IAAF東奧大力推行積分世界排名，主張讓運動員有更多機會站上奧運舞台，昨天國際田總理事會在多哈批准東奧的參賽規則和標準，以及確定明年3場大賽的時程。

根據2020東奧田徑參賽規則和標準，參賽選手總額上限是1900人，參賽方式除過往的達標制，另可透過IAAF新推行的積分世界排名，兩者名額各佔5成。

東京奧運田徑將舉行48項賽事，包括24項男子賽事、23項女子賽事和新增設的1600公尺混合接力賽；每項接力賽事取16隊，包括世錦賽接力項目前8名及積分世界排名前8名。

參賽選手有明訂的年齡限制，未滿16歲（2005年後出生）的選手無法參賽，16到17歲的選手不能參加擲部、七項全能、十項全能、1萬公尺、馬拉松和競走等。

各項目的達標期程分為兩種，1萬公尺馬拉松、20公里競走、50公里競走與全能項目是從2019年1月1日開始，其餘項目從2019年5月1日起，除50公里競走和馬拉松的截止時間是2020年5月31日，其餘都是到6月29日。

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