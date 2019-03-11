印地安泉女網／敗給病毒 小威廉絲退賽

2019-03-11 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



小威比賽過程中曾請訓練員進場測量血壓，最終還是因身體不適退賽。 美聯社 分享 facebook

貴為23度大滿貫得主，美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）遇上病毒仍沒輒，她今天在印地安泉女網賽第三輪打到第2盤就宣布退賽，送西班牙對手蒙奎露扎（Garbine Muguruza）晉級第4輪。

小威比賽過程中曾請訓練員進場測量血壓，她一下場雖連拿3局，之後卻連丟6局讓出首盤；第2盤蒙奎露扎拿下第1局後，世界第10的小威就走向裁判，表達退賽決定。

「比賽之前，我就感覺不是太好，之後狀況愈來愈糟，極度頭暈和疲勞。」小威賽後表示，就數字來看，可能會覺得她開賽的狀態很不錯，實際上卻是身體已感不適，「我會專注在早日康復，好好準備邁阿密網賽。」

25歲的蒙奎露扎曾在2017年登上世界球后，目前則是世界排名20，本戰奪勝讓她和小威6度對決勝負各半，她說：「是的，第一盤尾聲，我感覺她可能覺得不舒服，我不知道，這真的是很奇怪的感覺，因為我不覺得有拿下賽末點。」不過她仍保持正向態度，「我認為我打了一盤好球，我會看正面這一方。」

小威預計參加18日登場的邁阿密女網賽，她的姊姊大威廉絲（Venus Williams）則在印地安泉繼續努力，台灣時間明天凌晨將和同胞麥克海兒（Christina McHale）在第三輪交手。