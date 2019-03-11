親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
中職30年
籃球
綜合
路跑
JHBL

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

運動筆記RMK海外馬拉松初體驗跑三校~純練跑「不起笑」...
健行筆記【山旅】倒榻後的神木，溪頭的一日行走跳羚羊 Trip Antelope【眠月線】
NBA賽事精華- 火箭 vs. 獨行俠 (3月11日)焦點球員- Devin Booker (3月11日)

網球／智利聖地牙哥挑戰賽 吳東霖獲亞軍

2019-03-11 12:53中央社 台北11日電

台灣網球小將吳東霖，在智利聖地牙哥挑戰賽男單拿下亞軍。 圖／海碩整合行銷提供...
台灣網球小將吳東霖，在智利聖地牙哥挑戰賽男單拿下亞軍。 圖／海碩整合行銷提供（資料照）
分享

台灣網球小將吳東霖，今天在智利聖地牙哥挑戰賽男單決賽，歷經3盤大戰，最終以7比5、6比7（1）、1比6不敵玻利維亞好手德利恩（Hugo Dellien），獲得亞軍。

總獎金5萬4160美元（約新台幣168萬元）的聖地牙哥挑戰賽，今天進行男單最終決賽，年僅20歲的台灣小將吳東霖，碰上大會第2種子、世界排名87的德利恩。

世界排名363的吳東霖，在聖地牙哥挑戰賽大顯神威，昨天4強賽才以6比2、6比3、直落二，手刃世界排名93的西班牙好手艾爾巴（Pablo Andujar-Alba），創下生涯首度擊敗世界排名百名內好手的紀錄。

今天決賽，吳東霖延續之前的好表現，首盤在5比5平手之際，先保再破，以7比5率先開胡。

可惜的是，次盤吳東霖在第7局被對手破發得逞，局數也陷入落後，他在第10局成功回破，將局數扳平，兩人互不相讓戰線被拖進搶7。

搶7大戰吳東霖開局還以1比1和對手打平，不料接下來他連丟6分，以1比7讓出，比賽也回到原點。

決勝局吳東霖似乎有些力不從心，開局雖仍和對手戰成1比1平，接下來卻一口氣再連丟5局，最終以1比6吞敗，距生涯首座ATP挑戰賽冠軍，仍差了一步。

聖地牙哥挑戰賽拿下亞軍後，吳東霖的世界排名可望從目前的363，一口氣跳升至308，也將繼續寫下職業生涯新高。

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

全英公開賽／3連霸失利 戴資穎：輸在失誤

2019-03-11 11:33

印地安泉女網／敗給病毒 小威廉絲退賽

2019-03-11 12:08

印地安泉女網／謝淑薇vs.詹家姊妹 8強再演寶島內戰

2019-03-11 09:05

田徑／受低溫影響 李慧君肌肉緊繃未達賽前目標

2019-03-11 10:24

自由車／世錦賽三金得主 名將卡特林輕生得年23歲

2019-03-11 13:00

全英羽賽／戴資穎無緣3連霸 球后不受影響

2019-03-11 01:14

全英羽賽／中止對戰11連勝 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-11 00:23

中小學運動會破聲連天 陳證吉破2紀錄最風光

2019-03-10 23:52

全英羽賽／不敵陳雨菲 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-10 22:39

印地安泉網賽／偶像山普拉斯觀戰 小約搶表現

2019-03-10 21:25

PGA／米克森近況差：打球員錦標賽沒意義

2019-03-10 17:13

網球／獲最佳突破獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定

2019-03-10 15:59

印地安泉網賽／明日之星對決 希臘名將爆冷出局

2019-03-10 15:01

體操／囊括46金！ 三民國小北市教育盃大贏家

2019-03-10 14:27

英超／曼聯球迷慶贏球 惹法國司機不滿揮刀刺傷

2019-03-10 11:40

全英羽賽／對決陳雨菲 戴資穎挑戰3連霸平常心

2019-03-10 11:20

HVL／四強10日天母開打 豐原高商拚6連霸

2019-03-10 08:58

女足世界盃若奪冠 Adidas：女將獎金將同男球員

2019-03-10 01:00

全英羽賽／拚三連霸 戴資穎剩最後一步

2019-03-10 00:45

新北市中運 明德高中陳彩娟破11年大會紀錄

2019-03-09 23:58

足球巨星馬拉度納認了 有3非婚生子在古巴

2019-03-09 22:24

全英羽賽／三局大戰退山口茜 戴資穎三連霸剩一步

2019-03-09 21:38

美國女足隊控足協性別歧視 小威廉絲聲援

2019-03-09 20:55

柔道／摩洛哥大獎賽 連珍羚57公斤級封后

2019-03-09 18:22

女壘／壘協與日本熊野市合作 努力爭取東奧門票

2019-03-09 17:53

田徑／提前備戰亞青少賽 中華健兒赴深圳移訓

2019-03-09 15:01

桌球／2019全國少年菁英賽開戰 3千多選手齊聚奪冠

2019-03-09 14:22
看更多

熱門文章

NBA／林書豪攻11分 暴龍125:104大勝熱火

2019-03-11 03:25

中職／曹竣崵建議王柏融：學習心態行不通

2019-03-10 16:21

全英羽賽／不敵陳雨菲 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-10 22:39

NBA／三雄各領風騷 MVP爭奪戰誰能勝出？

2019-03-10 17:30

NBA／暴龍平隊史21記三分彈 林書豪參與紀錄

2019-03-11 08:29

MLB／王維中連飆4K奪中繼點 賽後遭運動家下放

2019-03-11 09:30

NBA／場上無朋友 亞當斯不敢在衛少面前問候對手

2019-03-10 15:33

NBA／一如預期 雷霆喬治批評裁判罰77萬

2019-03-10 13:03

NBA／布克末節砍17分 太陽終結對勇士18連敗

2019-03-11 12:14

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈20年場務路

2019-03-11 12:45

MLB／陳偉殷主客場差異大 馬丁利點出原因

2019-03-11 10:55

NBA／獨行俠絕殺球 遭火箭保羅「再見火鍋」

2019-03-11 10:30

中職／稱郭泓志球最難接 高志綱：像蛇亂竄

2019-03-10 19:29

日職／陽岱鋼打擊率衝到4成38 王柏融未出賽

2019-03-10 14:23

NBA／安戴托昆波領軍捕蜂 公鹿聯盟首隊50勝

2019-03-10 13:30

全英公開賽／3連霸失利 戴資穎：輸在失誤

2019-03-11 11:33

歷代名投親自指導 道奇要靠布勒打天下

2019-03-11 07:00

全英羽賽／中止對戰11連勝 戴資穎三連霸夢碎

2019-03-11 00:23

NBA／馬刺雙星力壓公鹿 加索重回聖城受歡迎

2019-03-11 12:30

網球／獲最佳突破獎 謝淑薇：謝謝支持與肯定

2019-03-10 15:59

NBA／高喊「我回來了！」 安比德歸隊擒溜馬

2019-03-11 10:02

MLB／馬林魚輪值7搶5 陳偉殷可能先發兼長中繼

2019-03-11 08:53

NBA／詹皇恐無緣季後賽 厄文：為他難過

2019-03-10 17:33

中職熱身賽／兄弟2轟來得太晚 統一6：5勝出

2019-03-10 18:16

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

MLB／響尾蛇一年短約 簽老牌明星外野手瓊斯

2019-03-11 09:10

印地安泉網賽／明日之星對決 希臘名將爆冷出局

2019-03-10 15:01

ABL／米勒率隊逆轉 夢想家主場滅火收7連勝

2019-03-10 17:55

中小學運動會破聲連天 陳證吉破2紀錄最風光

2019-03-10 23:52

中職30年／楊士霈領軍後勤 只想創造贏球氣氛

2019-03-11 12:40

NBA／詹皇季後賽告急 厄文：他肯定難熬

2019-03-11 00:15

NBA／楊恩、柯林斯拉尾盤無用 籃網驚險3連勝

2019-03-10 13:13

全英羽賽／戴資穎無緣3連霸 球后不受影響

2019-03-11 01:14

MLB／聯盟與博弈合作 紅襪教頭提「黑鷹事件」

2019-03-11 10:25

棒球／吉田正尚滿貫砲灌5打點 日本6：0勝墨國

2019-03-10 21:27

中職／LamiGirls同樂會 與球迷零距離互動

2019-03-10 22:54

SBL／無緣季後賽 陳昱瑞強化重訓再精進

2019-03-10 21:53

中職／談魏應充背黑鍋 魏應行：是我解散味全龍

2019-03-11 12:00

MLB／陳偉殷春訓最好投 台將3人同日遭下放

2019-03-11 00:20

ABL／建仔開球初體驗 夢想家主場「滅火」

2019-03-11 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top