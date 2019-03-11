網球／智利聖地牙哥挑戰賽 吳東霖獲亞軍

2019-03-11 12:53 中央社 台北11日電



台灣網球小將吳東霖，在智利聖地牙哥挑戰賽男單拿下亞軍。 圖／海碩整合行銷提供（資料照） 分享 facebook

台灣網球小將吳東霖，今天在智利聖地牙哥挑戰賽男單決賽，歷經3盤大戰，最終以7比5、6比7（1）、1比6不敵玻利維亞好手德利恩（Hugo Dellien），獲得亞軍。

總獎金5萬4160美元（約新台幣168萬元）的聖地牙哥挑戰賽，今天進行男單最終決賽，年僅20歲的台灣小將吳東霖，碰上大會第2種子、世界排名87的德利恩。

世界排名363的吳東霖，在聖地牙哥挑戰賽大顯神威，昨天4強賽才以6比2、6比3、直落二，手刃世界排名93的西班牙好手艾爾巴（Pablo Andujar-Alba），創下生涯首度擊敗世界排名百名內好手的紀錄。

今天決賽，吳東霖延續之前的好表現，首盤在5比5平手之際，先保再破，以7比5率先開胡。

可惜的是，次盤吳東霖在第7局被對手破發得逞，局數也陷入落後，他在第10局成功回破，將局數扳平，兩人互不相讓戰線被拖進搶7。

搶7大戰吳東霖開局還以1比1和對手打平，不料接下來他連丟6分，以1比7讓出，比賽也回到原點。

決勝局吳東霖似乎有些力不從心，開局雖仍和對手戰成1比1平，接下來卻一口氣再連丟5局，最終以1比6吞敗，距生涯首座ATP挑戰賽冠軍，仍差了一步。

聖地牙哥挑戰賽拿下亞軍後，吳東霖的世界排名可望從目前的363，一口氣跳升至308，也將繼續寫下職業生涯新高。