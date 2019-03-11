自由車／世錦賽三金得主 名將卡特林輕生得年23歲

2019-03-11 13:00 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



美國自由車協會今天證實，自由車選手卡特林（Kelly Catlin）身亡，得年23歲。 美聯社 分享 facebook

美國自由車協會今天證實，自由車選手卡特林（Kelly Catlin）身亡，得年23歲。她曾3度在世界自由車場地錦標賽奪金，並在2016年里約奧運團體追逐賽贏得銀牌。

法新社與路透社報導，卡特林為美國自由車團體追逐賽成員之一，與隊員在2016年、2017年與去年的世界自由車場地錦標賽奪魁，但之後選擇退出。美國隊今年未能在2月27日至28日在波蘭舉行的最新一屆世錦賽衛冕冠軍寶座。

美國自由車協會（USA Cycling）會長與執行長德馬蒂尼（Rob DeMartini）在聲明中說：「卡特林離世，美國自由車界痛失英才。卡特林對我們不只是位運動員，她永遠會是美國自由車協會的家人。」

VeloNews今天援引卡特林的父親馬克（MarkCatlin）電郵與家人臉書推文表示，卡特林8日離世，死因是自殺。

馬克．卡特林在寄給VeloNews的電子郵件中表示：「沒有一刻我們不想她、不想到她本來能夠經歷的美好生命。沒有一秒我們會不願無償獻出我們的生命，只求換她回來，這種痛楚真是難以置信。」

卡特林在史丹佛大學（Stanford University）研讀計算與數學工程碩士。校方表示，有人7日通報發現室友在學校宿舍內似呼吸心跳，現場沒有犯罪跡象。

除了在世錦賽奪團體賽金牌，卡特林2017、2018年也在世界自由車場地錦標賽個人賽鍍銅。

她先前曾為VeloNews撰文時表示：「身為碩士生、自由車場地賽選手及職業公路賽自由車手，讓人覺得要有穿越時空的本事才能完成每一件事，而事情還是會從隙縫中漏掉。」

「你這時可能以為我會說些老掉牙的話，像『時間管理就是一切』，或你期待像『當個學生讓我成為更好的運動員』之類更好、更正能量的口號。畢竟，我總是有辦法一一去做每件事，不是嗎？這當然在某方面是對的，但事實是，我多數時候無法做好每件事。」

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。