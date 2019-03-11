全英公開賽／3連霸失利 戴資穎：輸在失誤

2019-03-11 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎（左）決賽不敵陳雨菲，無緣3連霸。圖／Badminton Photo提供 分享 facebook

我國「世界球后」戴資穎昨晚挑戰全英公開賽3連霸失利，以兩個17：21敗給大陸女將陳雨菲，吞下兩人12度交手的第一敗，小戴表示是自己失誤問題。

過往兩人11度對決，小戴取得全勝的絕對優勢，但昨天首局3：1領先後小戴得分就停擺，接續10分僅拿1分，第二局則是17：17後連失4分，讓陳雨菲12度挑戰終於「革命成功」，賽後激動仰躺在地，稱這場比賽是「職業生涯最大勝利」。

陳雨菲接受國際羽總（BWF）訪問表示，沒預期會直落二贏球，「我認為我身體素質和心理都比去年成熟，這或許是獲勝原因。」

去年和陳雨菲交手六次的小戴提到，今年首度碰頭，感覺對手和去年沒有什麼不同，主要還是自己失誤控制的問題；雖無緣三連霸，她透露心情還好，之後也在粉絲團放上銀牌照片，感謝教練團、防護員和球迷的支持。

「世界球后」挑戰全英公開賽差了一步，日本「世界球王」桃田賢斗今天凌晨則是順利登頂，他歷經3局大戰以21：11、15：21、21：15力退丹麥前球王維克托（Viktor Axelsen），成為日本第一位摘下全英公開賽男單冠軍的羽將。

拿下第12次交手的第11勝，桃田賢斗說：「很開心成為日本第一位全英公開賽的男單冠軍，這不僅是我的成就，也是全隊的的努力，這座冠軍足以和世錦賽相比，不過我也不會以此為滿足。」