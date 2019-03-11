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田徑／受低溫影響 李慧君肌肉緊繃未達賽前目標

2019-03-11 10:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

標槍女將李慧君。記者毛琬婷／攝影
標槍女將李慧君。記者毛琬婷／攝影
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標槍女將李慧君。記者毛琬婷／攝影
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受到北台灣低溫影響，我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君今天在108年新北市全國青年盃田徑錦標賽，最佳僅擲出50公尺85的成績，沒能達到賽前自己設定要破全國紀錄並達到世大運參賽門檻的目標。

上個月18日，李慧君在港都盃全國田徑錦標賽第四擲擲出57公尺15的成績，打破自己原有的56公尺50全國紀錄，只差5公分未達標世大運；這次青年盃，原本李慧君希望能夠達到世大運參賽標準，無奈受到低溫及賽程較早影響，第五擲結束後左大腿出現不適，最後一擲放棄，仍在公開女子組以50公尺85拿下金牌。

青年盃今天起在板橋第一運動場展開五天賽程，標槍公開女子組賽程在上午八點展開，女子標槍全國紀錄保持人李慧君今天第一擲擲出50公尺85，接下來分別擲出49公尺32、46公尺40，第四擲失敗，第五擲也沒能再把成績向上推高，之後因左大腿不適選擇放棄。

今天比賽場地的室外氣溫顯示器上，早上八點的氣溫只有15度，而過去賽程安排上，擲部較少安排在一大早出賽，教練薛聖融表示，今天李慧君主要受到氣溫影響，加上賽程安排在早上，導致肌肉有些僵硬，因此在避免受傷的情況下，最後一擲選擇放棄。

薛聖融説：「最近都在國訓中心進行訓練，南北溫差差了十幾度，也影響到選手的表現，過去國際賽擲部賽程安排通常在下午，一早出賽對選手比較吃虧。」

李慧君則表示，已經很久沒有比這麼早的比賽，當初看到賽程，她笑說第一反應是「傻眼，怎麼這麼早。」但仍努力調整作息，無奈受到低溫影響，身體熱不開，「原本希望能夠在青年盃達到世大運參賽標準，但第五擲完感覺左大腿有點不舒服，之後三月底將參加新加坡公開賽，並全力備戰四月底的卡達亞洲田徑錦標賽。」

田徑
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