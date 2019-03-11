印地安泉女網／謝淑薇、詹家姊妹闖8強 再演寶島內戰

2019-03-11 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹家姊妹詹詠然、詹皓晴再次於女雙對決謝淑薇組合，連兩站上演寶島內戰。 圖／劉雪貞提供 分享 facebook

名列印地安泉女網賽種子的我國好手謝淑薇及詹家姊妹詹詠然、詹皓晴，今天凌晨在女雙第二輪分頭挺進，各自拿到8強門票，下一戰就要正面碰頭爭4強資格，連兩站上演「寶島內戰」。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）前一站在杜拜女網賽封后，4強賽就是拍下詹家姊妹晉級；轉戰印地安泉後，名列第3種子的台捷組合延續連勝，首輪雖打到「超級搶10」才驚險出線，今天碰斯洛維尼亞、俄羅斯聯軍嘉可波薇茨（Dalila Jakupovic）／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）就打得順手。

台捷組合首盤就兩破對手發球局，6：2先下一城，第二盤更霸氣「賞蛋」，連拿6局結束比賽，只花52分鐘就駛進8強。

詹家姊妹本季固定搭檔，前5站成績都從8強起跳，其中闖進3站決賽，包括布里斯本和多哈都高捧金盃；姊妹倆在印地安泉排第8種子，今天第二輪碰烏克蘭雙胞胎柳德米拉‧琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／娜迪亞‧琪切諾克（Nadiya Kichenok）上演一場破發大戰，兩組人馬各被逼出8個破發點，詹家姊妹靠著5度破發出線，6：3、6：4晉級，延續本季的連續8強紀錄。

印地安泉女網賽總獎金835萬9455美元，8強組合可合拿5萬7千美元（約176萬新台幣）和215分的積分；4強獎金則是11萬1860美元（約345萬新台幣），若奪冠將共享45萬7290美元（約1412萬新台幣）獎金和1000分積分。