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印地安泉女網／謝淑薇、詹家姊妹闖8強 再演寶島內戰

2019-03-11 09:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹家姊妹詹詠然、詹皓晴再次於女雙對決謝淑薇組合，連兩站上演寶島內戰。 圖／劉雪貞...
詹家姊妹詹詠然、詹皓晴再次於女雙對決謝淑薇組合，連兩站上演寶島內戰。 圖／劉雪貞提供
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名列印地安泉女網賽種子的我國好手謝淑薇及詹家姊妹詹詠然詹皓晴，今天凌晨在女雙第二輪分頭挺進，各自拿到8強門票，下一戰就要正面碰頭爭4強資格，連兩站上演「寶島內戰」。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）前一站在杜拜女網賽封后，4強賽就是拍下詹家姊妹晉級；轉戰印地安泉後，名列第3種子的台捷組合延續連勝，首輪雖打到「超級搶10」才驚險出線，今天碰斯洛維尼亞、俄羅斯聯軍嘉可波薇茨（Dalila Jakupovic）／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）就打得順手。

台捷組合首盤就兩破對手發球局，6：2先下一城，第二盤更霸氣「賞蛋」，連拿6局結束比賽，只花52分鐘就駛進8強。

詹家姊妹本季固定搭檔，前5站成績都從8強起跳，其中闖進3站決賽，包括布里斯本和多哈都高捧金盃；姊妹倆在印地安泉排第8種子，今天第二輪碰烏克蘭雙胞胎柳德米拉‧琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／娜迪亞‧琪切諾克（Nadiya Kichenok）上演一場破發大戰，兩組人馬各被逼出8個破發點，詹家姊妹靠著5度破發出線，6：3、6：4晉級，延續本季的連續8強紀錄。

印地安泉女網賽總獎金835萬9455美元，8強組合可合拿5萬7千美元（約176萬新台幣）和215分的積分；4強獎金則是11萬1860美元（約345萬新台幣），若奪冠將共享45萬7290美元（約1412萬新台幣）獎金和1000分積分。

謝淑薇詹皓晴詹詠然
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