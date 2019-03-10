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全英羽賽／尋求三連霸夢碎 戴資穎不敵陳雨菲

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全英羽賽／尋求三連霸夢碎 戴資穎不敵陳雨菲

2019-03-10 22:39聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

戴資穎不敵陳雨菲，尋求三連霸夢碎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎不敵陳雨菲，尋求三連霸夢碎。 圖／Badminton Photo提供
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尋求全英公開賽三連霸的我國羽球「世界球后」戴資穎，今天在女單決賽碰上第三種子的大陸女將陳雨菲上演「海峽大戰」，戴資穎整場比賽陷入苦戰，最終拚戰40分鐘，以兩個17：21落敗，尋求三連霸夢碎也中斷對戰陳雨菲的11連勝。

總獎金100萬美元的全英公開賽事羽壇歷史最悠久、且是國際羽總（BWF）超級1000分大站，戴資穎這次的晉級路上，前三輪都以直落二過關，挺進四強，昨天四強賽碰上世界第五的日本好手山口茜，戴資穎雖然在第二局遭遇亂流，仍在決勝局以21：8搶下，最終在三局大戰中勝出，搶下第一張冠軍賽門票，也是連續三年拿到爭冠機會。

而另場四強賽，陳雨菲以直落二局拍下第二種子的日本好手奧原希望，今天將第12度與戴資穎在場上過招。過去雙姝11度對決，戴資穎取得百分百勝率的絕對優勢，其中去年兩人就進行了六次交手，不過近三次交手戴資穎都打滿三局才辛苦出線。

首局戴資穎一度取得3：1領先，不過她幾次在網前放小球沒能成功，反讓陳雨菲從4：4起連下6分，之後還陷入6：15的落後，但仍然可以聽到場邊不時傳來「戴資穎加油」的國、台語加油聲，戴資穎也在9：17起急起直追，兩度追到兩分差，但最後仍讓陳雨菲連下兩分，以17：21丟掉首局。

落後一局的戴資穎，次局仍陷入苦戰，在3：3後遭陳雨菲連下2分，戴資穎一路苦追，雖然再度追成8：8平，又被對手打出5：1攻勢、再度陷入落後，儘管戴資穎在後段曾追成17平，但最終仍沒能逆轉戰局，以直落二落敗，尋求三連霸失利，沒能繼2007年的大陸退役女將謝杏芳後，再度達成女單三連霸的球員。

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