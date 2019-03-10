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PGA／米克森近況差：打球員錦標賽沒意義

2019-03-10 17:13世界日報 體育新聞組╱綜合報導

老將米克森狀況差，考慮退出下周有第5大滿貫之稱的球員錦標賽。 美聯社
老將米克森狀況差，考慮退出下周有第5大滿貫之稱的球員錦標賽。 美聯社
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本周阿諾帕瑪邀請賽，米克森（Phil Mickelson）第2輪78（+6）爆桿、慘遭淘汰，如此糟糕的表現讓米克森心生動搖，考慮退出下周有第5大滿貫之稱的球員錦標賽。

米克森首輪繳68桿（-4）、一度還在爭冠行列，不過第2輪打完整整多出10桿，以1桿之差無緣晉級。米克森表示：「我當然想打球員錦標賽，不過如果我還是打得這麼糟糕的話，出賽沒意義，我得想個辦法，下周二的練習日我先打個9洞，再看狀況。」

米克森曾說今年會減少出賽場次，1月底的農保公開賽就是最好例子，米克森缺席了連續28年參賽、在家鄉聖地牙哥舉辦的賽事，為的就是挑最有機會贏球的比賽打，2周後他拿下AT&T圓石灘配對賽冠軍，美巡賽生涯第44冠。

米克森表示：「對我而言，球員錦標賽不是非打不可的比賽，我48歲了，這項賽事我打過25次，也拿過冠軍。如果我還年輕、職業生涯剛開始不久的球員，我會參加，因為它非常接近大滿貫賽，不過TPC鋸齒草球場並不適合我。」

米克森年紀漸增，也體認到賽程制定要更有選擇性，左手怪傑本季計畫出賽20場，米克森說：「 一切看自己對比賽的感覺如何，如果我下周不打的話，會選別的比賽打。」

位於佛州的TPC鋸齒草球場球道蜿蜒，開球不佳的選手在這裡弱點會暴露無遺，它最出名的就是第17洞島型果嶺。米克森在此打過25次，除了2007年冠軍外，只有2次前10，9次被淘汰，包括近6年來5次出局。

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