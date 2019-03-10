印地安泉網賽／明日之星對決 希臘名將爆冷出局

2019-03-10 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



加拿大小將奧格‧阿里辛(左)擊敗近期火紅竄升至世界第10的希臘好手西西帕斯(右)。 路透 分享 facebook

加拿大小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今天收穫生涯最大的一場勝利，他在印地安泉公開賽第2輪拍下列第9種子的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），寫下首度擊敗世界前10個個人新猷。

同樣是網壇後起之秀，20歲的西西帕斯今年澳網勇闖4強後知名度和世界排名都一路上揚，目前世界排名第10位；18歲的奧格‧阿里辛去年則是在印地安泉成為賽事1990年升級後，最年輕打下勝利的球員，今年又一舉突破個人紀錄。

從青少年時期對決就沒贏過，西西帕斯來到職業又輸給加拿大小將奧格‧阿里辛。 路透 分享 facebook

以6：4、6：2拿到第3輪門票的加拿大小將說：「我不知道要期待什麼，我當然沒想到會以這樣的方式獲勝，但我相信自己，就像第一輪依樣，我也做到了。」

奧格‧阿里辛季初排名還在百名外，但2月中在里約公開賽直闖決賽，巴西公開賽也晉級到8強，目前排名已升到58位，今天凌晨又寫下驚奇，生涯首度拍下世界前10的好手，且只花費77分鐘，下周世界排名將繼續升高。

事實上，青少年時期兩人曾3度碰頭，3次勝家都是奧格‧阿里辛，成人賽場的首度對決他又取勝，維持百分百勝率的加拿大新星說：「我很了解他，我想3場青少年時期的勝利，或許也有增加我的信心。」

他的下輪對手也是第二輪演出爆冷戲碼的球員，世界排名74的日本西岡良仁碰多哈奪冠的西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut），以7：6（7：3）、6：4出線，終結21種子的印地安泉旅程。