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體操／囊括46金！ 三民國小北市教育盃大贏家

2019-03-10 14:27聯合報 記者曾思儒╱即時報導

三民國小競技體操隊在台北市107學年教育盃中小學體操錦標賽拿下36金。圖／三民國...
三民國小競技體操隊在台北市107學年教育盃中小學體操錦標賽拿下36金。圖／三民國小體操隊提供
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由前國手「鞍馬王子」林祥威領軍，三民國小體操隊今年在台北市107學年教育盃中小學體操錦標賽襲捲46金，包括男、女子競技體操的36金及女子韻律體操的10金，成今年賽事最大贏家。

三民總教練林祥威表示，這次比賽是階段性任務，接下來有許多選手將畢業而升上國中，「我們的重點是放在6月的全運會選拔與明年4月的全中運，三民小將們必須以小搏大，要挑戰國中甚至大專以上的前輩國手們，才是嚴峻考驗。」

三民國小男、女子競體操隊在高、中與低年級比賽奪金率超過8成5，女子韻律體操的奪金率亦近6成，今年一到六年級共17位選手參賽，在各縣市好手中仍脫穎而出，其中低年級的許銘哲更勇奪6個單項和全能金牌，並助隊在成隊登頂，一人橫掃低年級男子組8面金牌，展現潛力股實力。

三民國小韻律體操隊在台北市107學年教育盃中小學體操錦標賽收穫10金。圖／三民國...
三民國小韻律體操隊在台北市107學年教育盃中小學體操錦標賽收穫10金。圖／三民國小體操隊提供
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高年級女子組部分，三民國小品妍、鄭瑀喬、廖奕淳也是包辦所有金牌；低年級女子組的周美則是一人獨攬跳板、低木槓、平衡木、地板及全能5金，是許銘哲之外的另一支潛力股。

成軍比較晚的三民女子韻律體操隊，今年也交出亮麗成績，賴瀚芸在中年級組包辦6金，包括全能、繩、球、棒、徒手及成隊都登頂，為去年歡慶體操隊成立30年的三民國小再添紀錄。

三民國小體操隊由前教練吳松明一手成立，吳松明2009年因病驟逝，體操隊訓練銜接一度受影響，直到5年前林祥威回母校接棒，首年就在全國競技體操賽國小低年級男女子組摘下成隊雙料冠軍，最終獲得7金6銀4銅，之後每年成績年年提升，今年46金更寫下隊史新頁。

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