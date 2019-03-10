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全英羽賽／挑戰3連霸剩一步 戴資穎平常心

2019-03-10 11:20聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎4強賽擊敗山口茜，離3連霸只差最後一步。圖／Badminton Photo...
戴資穎4強賽擊敗山口茜，離3連霸只差最後一步。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎4強賽擊敗山口茜，離3連霸只差最後一步。圖／Badminton Photo...
戴資穎4強賽擊敗山口茜，離3連霸只差最後一步。圖／Badminton Photo提供
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挑戰全英公開賽三連霸，我國「世界球后」戴資穎只差最後一步，台灣時間預計今天晚上九時要在女單決賽登場的小戴透露，心態一如過往，「沒什麼特別的心情，繼續努力。」

小戴昨天晚間在三局大戰力退日本好手山口茜，連續三年拿到決賽門票；她的最終戰對手稍晚出爐，排第三種子的大陸女將陳雨菲在另場四強賽，以直落二拍下排第二種子的日本世錦賽金牌奧原希望，取得第12度挑戰小戴的機會。

兩岸「一姊」過往11度對決，小戴不但取得絕對上風，且勝率還是百分百，光是去年兩人就交手六次，不過最近三次小戴都是打滿三局出線，今天將是兩人2019年賽季首度碰頭；女單決賽是今天五場決賽的第二場，台灣時間晚上八時的女雙決賽後就換小戴上陣。

昨天先晉級的小戴提到，四強賽結束後讓身體休息，沒有留在球場看另一場比賽；全英公開賽是小戴新賽季的第二站，她表示，1月在馬來西亞名人賽八強止步後，一個多月來除持續訓練，大部分時間也在讓身體傷勢復原。

戴資穎4強賽擊敗山口茜，離3連霸只差最後一步。 圖／Badminton Phot...
戴資穎4強賽擊敗山口茜，離3連霸只差最後一步。 圖／Badminton Photo提供
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羽壇歷史最悠久的全英公開賽是國際羽總（BWF）超級1000分大站，總獎金達100萬美元，小戴去年完成女單連霸已是近十年第一人，今天有機會挑戰連三年登頂，成大陸退役女將謝杏芳2005到07年封后後的三連霸再一人。

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