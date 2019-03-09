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全英羽賽／三局大戰退山口茜 戴資穎三連霸剩最後一步

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全英羽賽／三局大戰退山口茜 戴資穎三連霸剩最後一步

2019-03-09 21:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

我國羽球「世界球后」戴資穎，今天4強賽碰上世界排名第5的日本好手山口茜，耗時47...
我國羽球「世界球后」戴資穎，今天4強賽碰上世界排名第5的日本好手山口茜，耗時47分鐘以21：13、10：21、21：8拿下勝利，距離三連霸只差最後一步。路透社
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尋求全英公開賽女單三連霸的我國羽球「世界球后」戴資穎，今天4強賽碰上世界排名第5的日本好手山口茜，儘管次局一度遭遇亂流，好在戴資穎在決勝局立即回穩，耗時47分鐘以21：13、10：21、21：8拿下勝利，距離三連霸只差最後一步。

在各組台將紛紛中箭落馬後，戴資穎成為此次籤表中唯一台將代表，而她在晉級路上沒遇到太大挑戰，前三輪分別擊敗加拿大華裔李文珊、美國華裔張蓓雯、世界第9印度塞娜，都是以直落二局收下勝利，挺進4強。

今天戴資穎碰上日本好手山口茜，過去兩人交手戴資穎以7勝6負稍占優勢，不過近期對戰戴資穎吞下2連敗，最近一次交手在去年底的年終賽，戴資穎在第二局落後的情況下傷退；而世界第5的山口茜近狀良好，上周在德國公開賽拿下今年首冠，也成功完成3連霸。

戴資穎一開賽就連得3分，之後更是擴大領先分差，取得15：7領先，儘管隨後戴資穎一度出現亂流，讓山口茜追到4分差，仍在後段再打出5：1攻勢，最後用一記網前對角球拿下首局。

次局戴資穎在開賽曾取得領先，不過就在5：4領先情況下遭到對手反撲，以10：21讓出。決勝局戴資穎重整旗鼓，一下場就連得8分，之後再擴大領先範未來到雙位數，最終戴資穎就以21：8獲勝。

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